Для спасения косули новосибирские врачи вставили ей в ногу гвоздь

В Новосибирской ветеринарной клинике БЭСТ прооперировали косулю с открытым переломом голени — раненое животное нашел мужчина на трассе.





«9 февраля мужчина нашел на трассе сбитую машиной косулю, загрузил в машину и повез в город. Потом он начал искать, куда можно обратиться, и позвонил в приют», — рассказали в городском приюте для бездомных животных Новосибирска.







Приют взял косулю на свое попечение и связался с клиникой БЭСТ, куда и доставили животное с открытым переломом голени задней левой конечности и повреждением мягких тканей. 10 февраля косулю прооперировали. Ей провели интрамедуллярный блокируемый остеосинтез — вставили гвоздь, блокируемый поперечными винтами. По мнению врачей, перелом у косули не свежий, а примерно двухнедельной давности.







«Она будет находиться на реабилитации. Состояние пациента тяжелое: это дикое животное, оно испытывает стресс от неестественных условий, плюс у них очень сложно работает кишечник и под воздействием этого стресса могут быть всякие осложнения», — рассказала 12 февраля НГС.НОВОСТИ главный врач клиники БЭСТ Наталья Уланова.







Сейчас косуля живет в клинике в большой клетке, туда привезли ветки, сено, также косуле дают размоченный концентрированный корм для кроликов. Сейчас городской приют собирает деньги на оплату лечения косули и корм для животного. «Мы проконсультировались со специалистами зоопарка, они говорят, что ей нужны веточки осины, сосны и тальника», — отметили в приюте.







Врачи клиники БЭСТ часто спасают животных с серьезными травмами и переломами. В конце прошлого года врачи вылечили кота Рыжика с 17 переломами черепа, а скоро в клинике прооперируют искалеченного живодером пса по кличке Дружок.

