Француженка опубликовала картинки об «изюминках» сибирской зимы

Француженка опубликовала картинки об «изюминках» сибирской зимы


Аспирантка отделения социологии Новосибирского государственного университета рассказала в своем блоге с помощью картинок о том, что нужно знать иностранцам о сибирской зиме.


«Все друзья из Франции постоянно спрашивают, как мне живется в Сибири. У нас существует много мифов на эту тему. Я решила запечатлеть свои ежедневные наблюдения. Так, например, меня очень удивляет, что у многих детей здесь есть маленькие лопаты, которыми они постоянно копают снег, подражая своим папам, откапывающим машины», — приводит слова аспирантки Констанс Вейлл сайт НГУ.


Француженка опубликовала картинки об «изюминках» сибирской зимы


Картинки, иллюстрирующие особенности сибирской зимы, девушка опубликовала в своем блоге о России, который ведется на нескольких языках и ориентирован на французскую аудиторию. Она призналась, что французы удивляются, что здесь можно кататься на лыжах, выйдя из дома, и люди используют балконы вместо холодильников. 


Француженка опубликовала картинки об «изюминках» сибирской зимы


Картинки иллюстрируют несколько фактов о сибирской зиме, которые показались девушке удивительными:

Факт 1: Когда идет снег — не всегда холодно

Факт 2: Континентальный климат жесткий. Реально жесткий. 

Факт 3: Когда говорят о температуре, даже не указывают, что речь идет о минусовых отметках. 

Факт 4: Совок — незаменимый зимний инструмент. 

Факт 5: Поздравляю, вы превратились в луковицу! Количество надетой одежды варьируется от времени года.

Факт 6: Вам приходится несладко, если запотевают очки.

Факт 7: Зимний спорт всегда рядом.

Факт 8: Балкон — твой второй холодильник.


Студенты НГУ нередко воплощают в жизнь самые необычные идеи. Недавно одна из выпускниц вуза начала выпускать специальные «Счастливые ежедневники», созданные под нужды женщин с маленькими детьми.

Анна Богдаова
Скрин страниц с сайта НГУ

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