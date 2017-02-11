За месяц лишили прав около 300 нетрезвых водителей





Около 300 водителей Новосибирской области остались без прав из-за того, что сели за руль пьяными или отказались от прохождения теста.







«За управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в январе 2017 года суды Новосибирской области лишили прав управления транспортом 288 водителей», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.







В январе в ГИБДД подсчитали, что за 2016 год в 116 случаях виновниками аварий стали именно нетрезвые водители. «По их вине пострадало почти 150 человек, 13 из них погибли. Всего за год автоинспекторы задержали более 9 тысяч водителей, которые сели за руль пьяными», — уточнили в группе Пропаганды ГИБДД.







Кроме владельцев автомобилей нетрезвыми садятся за руль водители общественного транспорта. В прошлом году инспекторы поймали среди водителей автобусов 11 человек в алкогольном и 3 в наркотическом опьянении.