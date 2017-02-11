На левом берегу состоялся зрелищный спуск детей на горных лыжах (видео)

На левом берегу состоялся зрелищный спуск детей на горных лыжах (видео)


В Новосибирске прошли соревнования по слалому, в которых приняли участие больше 100 детей.


Соревнования проходили на территории горнолыжного комплекса «Горский» при участии Благотворительного Фонда «Спорту Место» и Федерации ветеранов и любителей горнолыжного спорта. 


«Соревнования стали первым спортивным мероприятием, организованным на средства фонда. Целью проведения является привлечение внимания к спортивному кластеру "Горский". Одним из приоритетных проектов фонда является создание инклюзивного центра адаптивного спорта "Горский"», — отметили организаторы. 


На левом берегу состоялся зрелищный спуск детей на горных лыжах (видео)


Участниками стали 108 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Соревнования открыл ребенок с ДЦП, который занимается адаптивной физкультурой на базе проекта фонда по адаптации и социализации детей-инвалидов с помощью занятий на горных лыжах в отделении «Горский».


На левом берегу состоялся зрелищный спуск детей на горных лыжах (видео)


Занятия на лыжах для детей с ограниченными возможностями также недавно начали проводить инструкторы ГК «Ключи» после того, как комплекс стал одним из 23 участников федеральной программы «Лыжи мечты», цель которой — адаптировать людей с ограниченными возможностями. 



Анна Богданова
Фото предоставлено организаторами
Видео YouTube, канал Sportumesto.ru

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