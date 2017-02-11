На левом берегу состоялся зрелищный спуск детей на горных лыжах (видео)





В Новосибирске прошли соревнования по слалому, в которых приняли участие больше 100 детей.







Соревнования проходили на территории горнолыжного комплекса «Горский» при участии Благотворительного Фонда «Спорту Место» и Федерации ветеранов и любителей горнолыжного спорта.





«Соревнования стали первым спортивным мероприятием, организованным на средства фонда. Целью проведения является привлечение внимания к спортивному кластеру "Горский". Одним из приоритетных проектов фонда является создание инклюзивного центра адаптивного спорта "Горский"», — отметили организаторы.









Участниками стали 108 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Соревнования открыл ребенок с ДЦП, который занимается адаптивной физкультурой на базе проекта фонда по адаптации и социализации детей-инвалидов с помощью занятий на горных лыжах в отделении «Горский».











Занятия на лыжах для детей с ограниченными возможностями также недавно начали проводить инструкторы ГК «Ключи» после того, как комплекс стал одним из 23 участников федеральной программы «Лыжи мечты», цель которой — адаптировать людей с ограниченными возможностями.









