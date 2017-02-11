В Новосибирске начался чемпионат среди косметологов по преображению «запущенных» моделей

В Новосибирске начался чемпионат среди косметологов по преображению «запущенных» моделей


В Новосибирске стартовал чемпионат врачей-косметологов — за три месяца доктора должны преобразить своих пациенток-моделей. 


 «Сейчас, в начале чемпионата, проводится фотографирование и диагностика кожи, такое же обследование будет проведено и после — через три месяца. По фотографиям и обследованию жюри будет судить о работе доктора, — пояснила один из организаторов, директор торгового дома «Золотое Сечение» Кристина Свинухова. — В каждой номинации будут определены победители, которые затем отправятся на финальное шоу в Иркутск. Главные же победители отправятся на конгресс косметологов: в категории low — на конгресс российского уровня, в категории pro и plus — зарубежного уровня». 


На чемпионат «Сияние Байкала» приехали 25 косметологов — каждый со своей моделью. По правилам соревнований модель не должна быть пользователем косметологических услуг — ее лицо обязано иметь естественные признаки старения. Конкурс проводится в трех номинациях: low (начинающие врачи), pro (врачи с опытом) и plus (врачи, сертифицированные работать на аппаратных методиках).


По словам организаторов, за три месяца сибирские косметологи будут преображать своих моделей, используя различные методики, такие как ботулинотерапию, биоревитализацию, контурную пластику, домашний уход с помощью профессиональной косметики. Все процедуры, полученные в ходе чемпионата, модели получат со скидкой 50 %. По условиям участия результаты преображения они должны демонстрировать в своих социальных сетях. 


Новосибирские косметологи и парикмахеры нередко становятся призерами разных конкурсов. В марте 2016 года жительница Новосибирска Елена Королькова завоевала титул чемпиона мира на соревнованиях по визажному искусству в Сеуле. 

Галина Ахметова
Фото предоставлено организаторами конкурса

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