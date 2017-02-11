Молодая пара заехала на машине в лес и не смогла выбраться

Молодая пара заехала на машине в лес и не смогла выбраться

Парень и девушка заехали на машине в лес недалеко от ул. Выборной в Октябрьском районе Новосибирска, но не смогли выбраться и вызвали спасателей. 


«Съехали с Выборной по лесопарковой зоне — там есть участок в сторону Ключ-Камышенского плато. Проехали несколько километров по этой дороге, потом начало темнеть, застряли. Попробовали выбраться оттуда, а ветер вчера сильный был, плюс метель. Пешком тоже не пробились, дорогу замело. Они вернулись обратно к машине и позвонили», — описал ситуацию начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

 

Случай произошел 10 февраля около 14 часов. По словам спасателей, заблудившиеся — 21-летний парень и 19-летняя девушка — были на машине марки ВАЗ-2107. На спасательную операцию понадобилось около трех часов. «Мы туда выехали, не доехали примерно полтора километра, может чуть меньше, пошли до них пешком. Потом машину откапывали, вытаскивали, пробивали дорогу», — рассказал Фокин.


Он уточнил, что молодые люди не пострадали, так как в машине был бензин и они вовремя приняли решение вызвать спасателей. 


В этом году в снегу застревают не только легковые автомобили. 8 февраля «в плену» оказалась пожарная машина, которая не смогла проехать по заваленной снегом дороге на ул. Тамбовской. 

Анна Богданова
Фото Екатерины Калиневич

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