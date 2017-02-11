Следователи проверяют сообщения о рухнувшем потолке в новосибирской школе

Школа № 52 на улице Воинской
Школа № 52 на улице Воинской

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку многократных случаев обрушения потолка в новосибирской школе после сюжета на федеральном канале. 


«В одной из школ в Октябрьском районе Новосибирска за последние несколько месяцев произошли три случая частичного обрушения потолочных конструкций. Родители учеников опасаются, что в любой момент во время урока на голову детей может обвалиться потолок, — сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области. — Со слов директора, в школе введен повышенный режим осторожности. Учителям приходится дежурить в школе, дважды в день проводить осмотры всех помещений».

По информации следователей, школа находится в ветхом здании, которому почти 70 лет. Там постоянно протекают утеплители. 

10 февраля сюжет о новосибирской школе № 52 в Октябрьском районе вышел на телеканале «Вести». В нем родители учеников рассказали, что из-за неисправностей боятся приводить детей в школу.

Следователи будут выяснять все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить в действиях должностных лиц администрации школы наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 


За последние месяцы в школе № 52 было не только обрушение потолка. В конце сентября там произошло замыкание проводки, после чего сотрудники МЧС эвакуировали детей.  

Анна Богданова
Фото s-52.edusite.ru

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