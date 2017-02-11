Ректор НГУ на всю страну прочитал отрывок из «Евгения Онегина» про альбом барышни





Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук принял участие в видеопроекте #Читаем Онегина, приуроченному к 180-летию со дня гибели Александра Пушкина.







Как рассказали в пресс-службе НГУ, Михаил Федорук прочитал фрагмент из четвертой главы романа:





«Конечно, вы не раз видали

Уездной барышни альбом,

Что все подружки измарали

С конца, с начала и кругом.

Сюда, назло правописанью,

Стихи без меры, по преданью

В знак дружбы верной внесены,

Уменьшены, продолжены.

На первом листике встречаешь

Qu'ecrirez-vous sur ces tablettes,

И подпись: t. a v. Annеttе;

А на последнем прочитаешь:

«Кто любит более тебя,

Пусть пишет далее меня».





#Читаем Онегина — это совместный проект «Российской газеты», портала «ГодЛитературы.РФ» и Государственного музея А.С. Пушкина. Прочитать отрывок из романа мог любой желающий, для этого нужно было отправить видеозапись своего выступления на сайт организаторов.





С 10 февраля на портале ГодЛитературы.РФ пятичасовая видеокнига (полная версия романа) уже доступна для просмотра. Туда вошли записи 200 чтецов, в том числе фрагмент, прочитанный ректором Михаилом Федруком. В проекте приняли участие люди разных профессий, в том числе известные актеры, режиссеры, спортсмены, певцы, представители власти.





Как уточнили в пресс-службе НГУ, после того как ректор проявил инициативу принять участие в проекте, организаторы предложили именно этот отрывок. Михаил Федорук выучил отрывок наизусть, много репетировал.





В последнее время публичное чтение русской классики входит в моду. В конце 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в онлайн-чтении романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которое проходило на русском языке в восьми городах России и Тель-Авиве.

Выступление ректора Михаила Федорука начинается на 13-й минуте









