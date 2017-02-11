Ректор НГУ на всю страну прочитал отрывок из «Евгения Онегина» про альбом барышни

Ректор НГУ на всю страну прочитал отрывок из «Евгения Онегина» про альбом барышни (видео)


Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук принял участие в видеопроекте #Читаем Онегина, приуроченному к 180-летию со дня гибели Александра Пушкина. 


Как рассказали в пресс-службе НГУ, Михаил Федорук прочитал фрагмент из четвертой главы романа: 


«Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'ecrirez-vous sur ces tablettes,
И подпись: t. a v. Annеttе;
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».


#Читаем Онегина — это совместный проект «Российской газеты», портала «ГодЛитературы.РФ» и Государственного музея А.С. Пушкина. Прочитать отрывок из романа мог любой желающий, для этого нужно было отправить видеозапись своего выступления на сайт организаторов. 


С 10 февраля на портале ГодЛитературы.РФ  пятичасовая видеокнига (полная версия романа) уже доступна для просмотра. Туда вошли записи 200 чтецов, в том числе фрагмент, прочитанный ректором Михаилом Федруком. В проекте приняли участие люди разных профессий, в том числе известные актеры, режиссеры, спортсмены, певцы, представители власти. 


Как уточнили в пресс-службе НГУ, после того как ректор проявил инициативу принять участие в проекте, организаторы предложили именно этот отрывок. Михаил Федорук выучил отрывок наизусть, много репетировал. 


В последнее время публичное чтение русской классики входит в моду. В конце 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в онлайн-чтении романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которое проходило на русском языке в восьми городах России и Тель-Авиве.

Выступление ректора Михаила Федорука начинается на 13-й минуте




Анна Богданова
Фото пресс-службы министерства культуры НСО

Видео YouTube, канал ГодЛитературы.РФ

Прочтений: 2556
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