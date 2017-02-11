На Димитровском мосту столкнулись две машины и автобус (видео)

На Димитровском мосту столкнулись две машины и автобус (видео) (обновлено)

На Димитровском мосту столкнулись два автомобиля и пассажирский автобус.


Как сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла сегодня в 8:30. 


Автомобиль Toyota Vitz двигался по пр. Энергетиков со стороны пл. Труда в направлении Железнодорожного района. Напротив дома № 6/2 по пр. Энергетиков «Тойота» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault. От удара «Рено» отбросило на пассажирский автобус НефАЗ (маршрут № 64). 


В аварии пострадали четыре человека —  водители «Тойоты» и «Рено» и их пассажиры, которые были доставлены в больницу. 


«В автобусе было немного пассажиров, никто не обратился за помощью», — уточнили в УГИБДД. 


По информации очевидцев, за рулем «Тойоты» и «Рено» были девушки, обе получили серьезные травмы. На месте аварии работали спасатели МАСС. В сторону левого берега образовалась серьезная пробка.  


По информации очевидцев, в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту № 64, а не № 34 (как было указано ранее в новости по сообщению УГИБДД по Новосибирской области).


14:25. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что, по предварительной информации, виновником ДТП стал 21-летний водитель «Тойоты», получивший права меньше года назад. Молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault под управлением 60-летнего водителя. Кроме водителей, в аварии пострадали пассажирки двух автомобилей (20 лет и 32 года). 



Анна Богданова
Фото Татьяны Кривенко
Видео Кирилла Башмакова с youtube.com

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