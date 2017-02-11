У животных дельфинария закончился отпуск

У животных дельфинария закончился отпуск

Новосибирский дельфинарий начал работу после санитарного отпуска.


«"Морские артисты" и фантастические обитатели выставки морских рыб хорошо отдохнули и с нетерпением ждут к себе в гости посетителей», — сообщается на сайте Центра «Дельфиния».


С 9 января были временно приостановлены выступления с дельфинами. Также закрылась выставка морских рыб. Сотрудники дельфинария объяснили необходимость санитарного отпуска тем, что с августа центр работал в плотном режиме. Это не давало возможности «что-то разобрать, починить в текущем режиме, провести ветеринарные работы».


В конце января Центр планировал объявил набор на сеансы плавания с дельфинами. Точную дату начала занятий в дельфинарии пока не уточнили. Однако читатели НГС.НОВОСТИ сообщили, что их уже пригласили на занятия в ближайшую неделю. По их словам, продолжительность сеанса плавания с дельфинами будет около 15 минут. Это время включает в себя знакомство с тренером, установление контакта с дельфином и непосредственно плавание с ним. Также их предупредили о том, что вода будет прохладной — около 20 градусов.

Напомним, дельфинарий открылся в Новосибирске в августе 2016 года. По мнению губернатора Городецкого, это стало одним из самых значимых событий года наряду с открытием аквапарка. 

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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