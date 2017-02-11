Мужчина попал под уголовную статью за попытку устроить сына в первый класс

Новосибирец пойдет под суд за то, что сделал фиктивную прописку, чтобы устроить ребенка в первый класс престижной школы.





«Весной 2016 года через сеть Интернет за 18 000 руб. поставил в своем паспорте гражданина РФ поддельный штамп о постановке его на регистрационный учет на микроучастке, относящемся к одной средней образовательной школе Железнодорожного района г. Новосибирска, предъявил этот паспорт для зачисления сына в 1-й класс директору этой школы», — сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.



По информации прокуратуры, нарушитель закона — 36-летний женатый мужчина с высшим образованием. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа). По этой статье ему грозит наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб. или в размере его заработной платы за шесть месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Также суд может вынести наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев.



Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Железнодорожного района г. Новосибирска.





Напомним, 1 февраля школы открыли запись в первый класс. Чтобы подать заявление, некоторые родители отстояли в очереди сутки.