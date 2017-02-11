Мужчина попал под уголовную статью за попытку устроить сына в первый класс

Мужчина попал под уголовную статью за попытку устроить сына в первый класс

Новосибирец пойдет под суд за то, что сделал фиктивную прописку, чтобы устроить ребенка в первый класс престижной школы. 


«Весной 2016 года через сеть Интернет за 18 000 руб. поставил в своем паспорте гражданина РФ поддельный штамп о постановке его на регистрационный учет на микроучастке, относящемся к одной средней образовательной школе Железнодорожного района г. Новосибирска, предъявил этот паспорт для зачисления сына в 1-й класс директору этой школы», — сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

По информации прокуратуры, нарушитель закона — 36-летний женатый мужчина с высшим образованием. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа). По этой статье ему грозит наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб. или в размере его заработной платы за шесть месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Также суд может вынести наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Железнодорожного района г. Новосибирска. 


Напомним, 1 февраля школы открыли запись в первый класс. Чтобы подать заявление, некоторые родители отстояли в очереди сутки

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 15239
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (156)156
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено