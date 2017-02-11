​Застройку Заельцовского парка не разрешили из-за размера участка (фото)

Застройку Заельцовского парка не разрешили из-за размера участка (фото)


На публичных слушаниях по разрешению возведения жилья на различных городских участках, находящихся в частной собственности, отказали в строительстве в Заельцовском парке. 


«Там когда-то был очень большой участок земли с одним маленьким домиком и разрешением на эксплуатацию этого маленького домика. Хозяин этого огромного участка, как нам объяснили, видимо, разрезал это все на маленькие участки и продал их по кусочкам каким-то образом. Строить там нельзя, можно только эксплуатировать в пределах того маленького домика. И сейчас, когда люди подают на то, чтобы им разрешили там строительство, им отказывают под разными поводами», — рассказала общественница Светлана Каверзина, участвовавшая в публичных слушаниях.


Поводом для отказа стал слишком большой размер участка — около 1,5 га. Светлана заметила, что ситуация странная, так как частных участков в Заельцовском парке в районе базы «Локомотив» с разными строениями очень много.


Участок, выставленный на публичные слушания для получения разрешения на жилую застройку, — зеленый в центре 
Участок, выставленный на публичные слушания для получения разрешения на жилую застройку, — зеленый в центре 


«На некоторых участках стоят старые жилые дома, которые строили очень давно самостроем. А на некоторых [участках] нет ничего — они находятся вообще в лесу. Возникает сразу вопрос: как они получили эти участки в собственность и узаконили их?» — задался вопросом еще один побывавший на публичных слушаниях общественник Михаил Рязанцев. Он сообщил, что будет пристально следить за развитием этой истории. 


Споры по освоению территории Заельцовского парка идут уже давно. Недавно 14 новосибирских предпринимателей построили на территории парка спортивную площадку за свой счет, «чтобы люди приходили и занимались»

Илья Калинин
Фото предоставлены Михаилом Рязанцевым

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