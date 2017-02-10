​Глава жилищной инспекции рассказал про новые правила начисления ОДН





Глава государственной жилищной инспекции по НСО Евгений Пономарев прокомментировал результаты мониторинга начисления платы за ОДН.







Как заметил Пономарев, с 1 января 2017 года в регионе действует новый порядок начисления платы за общедомовые нужды (ОДН). Теперь эта строка в квитанциях об оплате не должна указываться как отдельная позиция в строке коммунальных услуг, а переместиться в строку содержание и ремонт жилого помещения. То есть в квитанциях ОДН может быть обозначен, но исключительно как детализация услуг УК или ТСЖ, а не отдельная услуга.







«Жители региона в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных со значительным повышением платы, должны обращаться в свою управляющую компанию, которая обязана предоставить потребителю объективные, понятные разъяснения. ГЖИ при этом контролирует деятельность УК — если они проигнорируют обращение от собственников или халатно отнесутся к своим обязанностям, со стороны инспекции последует административное воздействие», — сообщил глава региональной ГЖИ.







По новым правилам за бесконтрольное потребление сверх нормативов, в том числе за соседей, которые не установили в своих квартирах счетчики, за утечки на сетях и т.п. самим гражданам отвечать теперь не придется.





Этот вопрос теперь перекладывается на УК.







Евгений Пономарев также заметил, что за прошедший год в НСО значительно снизилось количество неисполненных предписаний, выданных УК, но также увеличилось количество нарушений коммунальщиками.







Что же касается возмутивших весь город корректировок по потребленной в 2016 году теплоэнергии, то здесь итоги ГЖИ еще не подводила. Напомним, что в некоторых расчетных листках, которые новосибирцы стали получать в начале февраля, доначисленные суммы за тепло порой в 2–3 раза превышали средний размер ежемесячной платы. Ежесекундные звонки с жалобами, выводившие сегодня из строя телефон ГЖИ, поступают в инспекцию все последние дни, а обработаны будут в ближайшее время.







«Очень много жалоб… У нас по каждому обращению, поступившему в инспекцию, проводятся проверки.





И по каждой будет дан ответ: есть ли там нарушения в части выставления платежей-корректировок, либо — нет», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель отдела планирования, оперативного учета и анализа региональной ГЖИ Марина Кот.







О том же, как самостоятельно разобраться, обманывает вас УК или нет при начислении перерасчета, сегодня объяснил председатель совета многоквартирного дома по ул. Иванова Константин Алехин. Он же рассказал, что надо сделать, чтобы не платить огромные суммы корректировки или платить гораздо меньше.