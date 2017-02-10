Школьник распылил газ из баллончика на перемене

Школьник распылил газ из баллончика на перемене

Прокуратура Советского района Новосибирска потребовала наказать виновных в том, что ученик пронес в школу № 179 газовый баллончик и сумел его распылить.


Об этом случае НГС.НОВОСТИ рассказывали почти три недели назад. Из СМИ об эвакуации школьников узнала прокуратура Советского района. Для нее это стало поводом разобраться в ситуации.


Как показала проверка, 23 января один их учеников старших классов во время перемены распылил газовый баллончик на лестнице между 1-м и 2-м этажами школы. В итоге после третьего урока (в 10:35) в школьный медпункт стали обращаться дети с жалобами на головные боли и покраснения кожи. По совету врачей ученики 5-х и 8-х классов пошли домой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что ради безопасности в школе созданы специальные локальные акты, например, Положение о пропускном режиме, Положение о дежурстве учителей и учащихся по школе. Но, несмотря на это, «школьник беспрепятственно носил в кармане куртки и портфеле газовый баллончик с неустановленным газом и смог распылить его в здании школы, поставив под угрозу здоровье <…> людей», отмечают в облпрокуратуре.


В итоге прокурор Советского района Николай Земеров внес представление директору школы, потребовав привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Ольга Хмелевская
Фото toskov (Essentials/iStock)

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