Новосибирская пара отметила коронную свадьбу

В Новосибирске жители Калининского района Александр и Нина Юрьевы отметили коронную свадьбу, прожив вместе 75 лет.







«Сегодня, 10 февраля 2017 года, супруги отмечают свой юбилей — 75 лет совместной жизни. Нине Ивановне в марте исполнится 94 года, а Александру Григорьевичу в сентябре исполнилось 95 лет», — сообщает администрация Калининского района.







Глава администрации Калининского района Герман Шатула поздравил супругов. Нина Ивановна рассказала, как сохранить в семье мир и любовь на долгие годы — для нее семья всегда на первом месте.







«Терпением, любовью, хорошим отношением, а главное прощением. Надо уметь прощать и любить до конца. Вот мы до конца пронесли любовь с 1939 года», — рассказала Нина Юрьева.







Во время войны Александр Григорьевич был командиром взвода роты разведки на Северо-Западном фронте, командиром автоматной роты батальона в 4-й гвардейской десантной дивизии. Он принимал участие в Курской битве и боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. За годы войны мужчина был неоднократно ранен, контужен. За мужество и отвагу он награжден боевыми орденами и медалями.







После войны Александр Григорьевич был старшим группы на Семипалатинском полигоне, сейчас он является ветераном подразделения особого риска. В 1950 году Александр Григорьевич был назначен командиром военной части № 3287, занимался ее формированием.







Супруги вырастили двух сыновей. «Младший пошел по стопам отца, тоже стал военным, живет в Москве. У Юрьевых четверо внуков и четверо правнуков», — добавили в администрации.







НГС не первый раз пишет о семейных парах, которые долго прожили вместе. В марте 2016 года мы рассказывали о семье, которая отпраздновала золотую свадьбу, в декабре 2015 года о паре, прожившей вместе 60 лет, в августе 2014 года — о семье, существующей 70 лет.