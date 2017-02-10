Новосибирская пара отметила коронную свадьбу

Новосибирская пара отметила коронную свадьбу (фото)

В Новосибирске жители Калининского района Александр и Нина Юрьевы отметили коронную свадьбу, прожив вместе 75 лет.


«Сегодня, 10 февраля 2017 года, супруги отмечают свой юбилей — 75 лет совместной жизни. Нине Ивановне в марте исполнится 94 года, а Александру Григорьевичу в сентябре исполнилось 95 лет», — сообщает администрация Калининского района.


Глава администрации Калининского района Герман Шатула поздравил супругов. Нина Ивановна рассказала, как сохранить в семье мир и любовь на долгие годы — для нее семья всегда на первом месте.


«Терпением, любовью, хорошим отношением, а главное прощением. Надо уметь прощать и любить до конца. Вот мы до конца пронесли любовь с 1939 года», — рассказала Нина Юрьева.


Во время войны Александр Григорьевич был командиром взвода роты разведки на Северо-Западном фронте, командиром автоматной роты батальона в 4-й гвардейской десантной дивизии. Он принимал участие в Курской битве и боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. За годы войны мужчина был неоднократно ранен, контужен. За мужество и отвагу он награжден боевыми орденами и медалями.


После войны Александр Григорьевич был старшим группы на Семипалатинском полигоне, сейчас он является ветераном подразделения особого риска. В 1950 году Александр Григорьевич был назначен командиром военной части № 3287, занимался ее формированием.


Супруги вырастили двух сыновей. «Младший пошел по стопам отца, тоже стал военным, живет в Москве. У Юрьевых четверо внуков и четверо правнуков», — добавили в администрации.


НГС не первый раз пишет о семейных парах, которые долго прожили вместе. В марте 2016 года мы рассказывали о семье, которая отпраздновала золотую свадьбу, в декабре 2015 года о паре, прожившей вместе 60 лет, в августе 2014 года — о семье, существующей 70 лет.

Елена Громкова
Фото kalinnsk.ru

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