Основатель «СЛК-Моторс» стал банкротом из-за долга в 103 миллиона

Крупный банк добился банкротства одного из владельцев завода «Бетолекс» Дмитрия Малахова.





В четверг, 9 февраля, Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление банка «Финансовая Корпорация Открытие» о банкротстве Дмитрия Малахова. Как следует из текста судебного решения, бизнесмен задолжал кредитору 103,2 млн руб. (вместе с процентами, пенями и госпошлиной).







Арбитраж признал Дмитрия Малахова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества сроком на 4 месяца.







Как пояснял «Коммерсанту» Дмитрий Малахов, претензии банка связаны с договорами поручительства по кредитам, предоставленным Сибирской лизинговой компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», Малахов был совладельцем и генеральным директором этой компании, но позже она прекратила существование, слившись с волгоградским ЗАО «Юнион».





«Компания свои обязательства перед кредитной организацией выполнила. Однако есть нюансы, связанные с потерей части документации», — пояснил бизнесмен.







Также он заявил, что спокойно относится к решению суда и считает, что на деловой репутации оно не отразится.







По информации «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Малахов владеет заводом автоклавного газобетона «Бетолекс» (ООО «Сибирский строитель») на паритетных началах с бизнесменом Александром Зайцевым. В апреле 2016 году суд ввел на этом предприятии процедуру банкротства.







В прошлом Дмитрий Малахов также стоял у истоков компании «СЛК-Моторс», которая была крупнейшем региональным автодилером. В 2015 году закрылся дилер марки BMW — компания «АвтоСтар-Сибирь», владельцем которого также был Малахов. А годом раньше был признан банкротом еще один актив предпринимателя — дилер КIA («Автостар-Азия»).