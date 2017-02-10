Основатель «СЛК-Моторс» стал банкротом из-за долга в 103 миллиона

Основатель «СЛК-Моторс» стал банкротом из-за долга в 103 миллиона (фото)

Крупный банк добился банкротства одного из владельцев завода «Бетолекс» Дмитрия Малахова.


В четверг, 9 февраля, Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление банка «Финансовая Корпорация Открытие» о банкротстве Дмитрия Малахова. Как следует из текста судебного решения, бизнесмен задолжал кредитору 103,2 млн руб. (вместе с процентами, пенями и госпошлиной).


Арбитраж признал Дмитрия Малахова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества сроком на 4 месяца.


Как пояснял «Коммерсанту» Дмитрий Малахов, претензии банка связаны с договорами поручительства по кредитам, предоставленным Сибирской лизинговой компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», Малахов был совладельцем и генеральным директором этой компании, но позже она прекратила существование, слившись с волгоградским ЗАО «Юнион».


«Компания свои обязательства перед кредитной организацией выполнила. Однако есть нюансы, связанные с потерей части документации», — пояснил бизнесмен.


Также он заявил, что спокойно относится к решению суда и считает, что на деловой репутации оно не отразится.


По информации «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Малахов владеет заводом автоклавного газобетона «Бетолекс» (ООО «Сибирский строитель») на паритетных началах с бизнесменом Александром Зайцевым. В апреле 2016 году суд ввел на этом предприятии процедуру банкротства.


В прошлом Дмитрий Малахов также стоял у истоков компании «СЛК-Моторс», которая была крупнейшем региональным автодилером. В 2015 году закрылся дилер марки BMW — компания «АвтоСтар-Сибирь», владельцем которого также был Малахов. А годом раньше был признан банкротом еще один актив предпринимателя — дилер КIA («Автостар-Азия»).

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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