«Мертвые души» в электронной очереди не дают новосибирцам записаться к врачам

«Мертвые души» в электронной очереди не дают новосибирцам записаться к врачам

Жительница Новосибирска пожаловалась, что кто-то записался вместо нее в личном кабинете на сайте электронной регистратуры НСО — с несколькими ее коллегами произошло то же самое.


Записи о несуществующих визитах к врачам на сайте электронной регистратуры Новосибирской области обнаружили работники одной из местных компаний. Сотрудница компании анонимно рассказала, что первой обнаружила несуществующий визит к врачу коллега, которая недавно зарегистрировалась и стала изучать сайт. Там она и увидела «липовую запись» к врачу, пояснила девушка.


Пять сотрудников компании обнаружили и в своем личном кабинете визиты к разным врачам больниц и поликлиник Дзержинского района — сами они к ним не записывались, утверждает собеседница.


«Есть ли такая ситуация в других районах — хотелось бы знать. Очень хотелось бы выяснить причину такого сбоя, и так ли это на самом деле, ведь эти несуществующие визиты к врачу оплачиваются государством по полису ОМС!


А записаться на прием действительно нуждающимся бывает практически невозможно, так как очередь занимают "мертвые души"», — возмутилась жительница Новосибирска.


Сама она оказалась «записана» к офтальмологу городской клинической больницы № 2. В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили, что сейчас в горбольнице № 2 проводят собственное служебное расследование по этому случаю.


По информации министерства, случаи обращений жителей региона в минздрав о некорректных записях в личном кабинете сайта единой регистратуры НСО немногочисленны.


«Каждый такой случай рассматривается индивидуально, проводится служебная проверка. Главная задача такой проверки — выяснить, объясняется ли ситуация забывчивостью пациента, техническим сбоем самой программы записи или ошибкой, обусловленной человеческим фактором. 


Например, сотрудник поликлиники мог ошибочно зайти в медицинскую карту однофамильца пациента, лишний раз нажать на кнопку и др. Либо это было умышленное нарушение», — 


высказались в пресс-службе минздрава.


В первом случае пациент, как правило, отзывает свое обращение, а во втором руководство учреждения проводит разбор технических неполадок и устраняет их, в третьем — проводит беседу с сотрудником медицинской организации, допустившим ошибку.


«Если речь идет об умышленном нарушении, то материалы передаются в территориальный ФОМС для проведения медико-экономической экспертизы», — заверили в минздраве. После проведения такой экспертизы страховая медицинская организация может оштрафовать больницу или поликлинику, а министерство здравоохранения привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача. Сам главный врач вправе пересмотреть размер зарплаты таких сотрудников, описали процедуру в минздраве.


Вопросы по организации и качеству медицинской помощи можно адресовать как к главным врачам, так и в региональное министерство здравоохранения, напомнили в пресс-службе минздрава.


Другая проблема в системе здравоохранения — липовые больничные листы. Однако в 2016 году новосибирцы стали сознательнее и значительно реже приносили на работу фальшивые больничные.

Мария Морсина
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 10596
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (84)84
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено