«Мертвые души» в электронной очереди не дают новосибирцам записаться к врачам

Жительница Новосибирска пожаловалась, что кто-то записался вместо нее в личном кабинете на сайте электронной регистратуры НСО — с несколькими ее коллегами произошло то же самое.





Записи о несуществующих визитах к врачам на сайте электронной регистратуры Новосибирской области обнаружили работники одной из местных компаний. Сотрудница компании анонимно рассказала, что первой обнаружила несуществующий визит к врачу коллега, которая недавно зарегистрировалась и стала изучать сайт. Там она и увидела «липовую запись» к врачу, пояснила девушка.







Пять сотрудников компании обнаружили и в своем личном кабинете визиты к разным врачам больниц и поликлиник Дзержинского района — сами они к ним не записывались, утверждает собеседница.







«Есть ли такая ситуация в других районах — хотелось бы знать. Очень хотелось бы выяснить причину такого сбоя, и так ли это на самом деле, ведь эти несуществующие визиты к врачу оплачиваются государством по полису ОМС!





А записаться на прием действительно нуждающимся бывает практически невозможно, так как очередь занимают "мертвые души"», — возмутилась жительница Новосибирска.







Сама она оказалась «записана» к офтальмологу городской клинической больницы № 2. В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили, что сейчас в горбольнице № 2 проводят собственное служебное расследование по этому случаю.







По информации министерства, случаи обращений жителей региона в минздрав о некорректных записях в личном кабинете сайта единой регистратуры НСО немногочисленны.







«Каждый такой случай рассматривается индивидуально, проводится служебная проверка. Главная задача такой проверки — выяснить, объясняется ли ситуация забывчивостью пациента, техническим сбоем самой программы записи или ошибкой, обусловленной человеческим фактором.





Например, сотрудник поликлиники мог ошибочно зайти в медицинскую карту однофамильца пациента, лишний раз нажать на кнопку и др. Либо это было умышленное нарушение», —





высказались в пресс-службе минздрава.







В первом случае пациент, как правило, отзывает свое обращение, а во втором руководство учреждения проводит разбор технических неполадок и устраняет их, в третьем — проводит беседу с сотрудником медицинской организации, допустившим ошибку.







«Если речь идет об умышленном нарушении, то материалы передаются в территориальный ФОМС для проведения медико-экономической экспертизы», — заверили в минздраве. После проведения такой экспертизы страховая медицинская организация может оштрафовать больницу или поликлинику, а министерство здравоохранения привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача. Сам главный врач вправе пересмотреть размер зарплаты таких сотрудников, описали процедуру в минздраве.







Вопросы по организации и качеству медицинской помощи можно адресовать как к главным врачам, так и в региональное министерство здравоохранения, напомнили в пресс-службе минздрава.







Другая проблема в системе здравоохранения — липовые больничные листы. Однако в 2016 году новосибирцы стали сознательнее и значительно реже приносили на работу фальшивые больничные.

