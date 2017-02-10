​Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности

Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)

Сегодня утром, 10 февраля, с новосибирского аэродрома «Толмачёво» улетели военные бомбардировщики Ту-95, которые находились в городе почти два дня.


Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал основатель группы «Сибирский споттинг», споттер (любитель авиационной съемки) Александр Листопад.


«Они улетели сегодня в 10 утра», — пояснил Александр


Эти два бомбардировщика прибыли в «Толмачёво» днем 8 февраля, тогда они тоже попали в объективы споттеров. Листопад подчеркнул, что все фото были сделаны из открытых общественных мест за пределами периметра аэродрома. 


«Мы дежурили в разных точках — фотографии сняты с разных мест, кто-то дежурил у забора, кто-то дежурил у противоположенной стороны — по снегу буквально 100-метровку по колено бежали. Фантастическая была просто охота за ними», — рассказал Александр.


Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)


Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)


Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)


Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)


По информации споттера, самолеты были в Новосибирске во время Всероссийской проверки боеготовности Вооруженных сил России. 


«Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 был разработан в конце 50-х годов XX века, но в силу своей уникальности до сих пор находится на вооружении. За все годы эксплуатации непрерывно проводилась его модернизация. Устанавливалось более современное оборудование и вооружение. Нынешние Ту-95МС оснащены по последнему слову техники, и, как и 50 лет назад, являются грозным оружием», — рассказал Александр про эти самолеты.


Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)


Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности (фото)


Елена Громкова
Фото участников сообщества «Сибирский споттинг» Юрия Шелухова и Александра Листопада (2, 3) (vk.com/sibspotting)

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