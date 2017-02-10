​Огромные бомбардировщики покинули Новосибирск после проверки боеготовности

Сегодня утром, 10 февраля, с новосибирского аэродрома «Толмачёво» улетели военные бомбардировщики Ту-95, которые находились в городе почти два дня.







Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал основатель группы «Сибирский споттинг», споттер (любитель авиационной съемки) Александр Листопад.







«Они улетели сегодня в 10 утра», — пояснил Александр







Эти два бомбардировщика прибыли в «Толмачёво» днем 8 февраля, тогда они тоже попали в объективы споттеров. Листопад подчеркнул, что все фото были сделаны из открытых общественных мест за пределами периметра аэродрома.





«Мы дежурили в разных точках — фотографии сняты с разных мест, кто-то дежурил у забора, кто-то дежурил у противоположенной стороны — по снегу буквально 100-метровку по колено бежали. Фантастическая была просто охота за ними», — рассказал Александр.























По информации споттера, самолеты были в Новосибирске во время Всероссийской проверки боеготовности Вооруженных сил России.





«Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 был разработан в конце 50-х годов XX века, но в силу своей уникальности до сих пор находится на вооружении. За все годы эксплуатации непрерывно проводилась его модернизация. Устанавливалось более современное оборудование и вооружение. Нынешние Ту-95МС оснащены по последнему слову техники, и, как и 50 лет назад, являются грозным оружием», — рассказал Александр про эти самолеты.













