Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов и вредного воздуха

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов и вредного воздуха

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на вторую декаду февраля — пять дней город и окрестности проживут в холоде, а воздух будет накапливать вредные примеси.


На ближайшие пять дней синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномального мороза. 


«Это, по нашим критериям, опасное явление. Для энергетиков, для коммунальных служб. Длительные температуры ниже –30 ожидаются», — предупредил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Осадки прекратятся, ветер ослабеет и при этом ухудшится экологическая ситуация. 


«Будут накапливаться загрязняющие вещества в предземном слое атмосферы. Условия для этого самые благоприятные. Люди могут испытывать дискомфорт в этом плане. В целом декаду мы дали ниже нормы на 3–5 градусов, очевидный пик холода придется на 11–13 февраля. Ослабление морозов ожидаем к концу декады», — пояснил специалист.


Сегодня МЧС предупреждало о грядущих морозах воем сирен.


Из-за холода на выходных отменили спортивный праздник «Лыжня России-2017». «Лыжня России» в субботу отменяется из-за морозов (–24 днем, –32 ночью)», — сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Кроме того, из-за морозов новосибирцы остались без продовольственной ярмарки


К концу декады температура поднимется до –18…–23 ночью и до –10…–15 днем. Тогда же в регион вернутся снегопады.

Анна Наумцева
Фото Ольги Власовой

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