Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов и вредного воздуха

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на вторую декаду февраля — пять дней город и окрестности проживут в холоде, а воздух будет накапливать вредные примеси.







На ближайшие пять дней синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномального мороза.





«Это, по нашим критериям, опасное явление. Для энергетиков, для коммунальных служб. Длительные температуры ниже –30 ожидаются», — предупредил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Осадки прекратятся, ветер ослабеет и при этом ухудшится экологическая ситуация.





«Будут накапливаться загрязняющие вещества в предземном слое атмосферы. Условия для этого самые благоприятные. Люди могут испытывать дискомфорт в этом плане. В целом декаду мы дали ниже нормы на 3–5 градусов, очевидный пик холода придется на 11–13 февраля. Ослабление морозов ожидаем к концу декады», — пояснил специалист.







Сегодня МЧС предупреждало о грядущих морозах воем сирен.





Из-за холода на выходных отменили спортивный праздник «Лыжня России-2017». «Лыжня России» в субботу отменяется из-за морозов (–24 днем, –32 ночью)», — сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Кроме того, из-за морозов новосибирцы остались без продовольственной ярмарки.





К концу декады температура поднимется до –18…–23 ночью и до –10…–15 днем. Тогда же в регион вернутся снегопады.