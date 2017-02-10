В Новосибирске умер главный застройщик Телецентра

Один из построенных под руководством Александра Михайлова жилой дом на ул. Серафимовича, 26
Один из построенных под руководством Александра Михайлова жилой дом на ул. Серафимовича, 26

На 67-м году жизни скончался председатель правления ГК «Союз» Александр Алексеевич Михайлов — об этом стало известно сегодня, 10 февраля.


Александр Алексеевич Михайлов родился 5 января 1951 года. В 1974 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.П. Куйбышева, после чего получил распределение в одну из строительных организаций Новосибирска. В 1996 году основал строительную компанию ООО «Союз-10».


«Александр Михайлов был замечательным человеком и талантливым руководителем — целеустремленным, добросовестным, умеющим увлечь за собой коллектив. Он переживал за будущее нашего города и вносил свою лепту — строил и преображал Новосибирск», — цитирует пресс-служба мэрии слова соболезнования Анатолия Локтя родным и близким девелопера.


Под руководством Александра Михайлова ГК «Союз» построила 15 жилых домов, а также 3 школы, 2 детских сада и 2 подстанции скорой помощи. 


Компания работала преимущественно на левом берегу Новосибирска. В частности, ГК «Союз» расселяла бараки на Телецентре, развитие которого Михайлов называл одним из приоритетных для себя проектов.

Лиза Пичугина
Фото Елены Громковой

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