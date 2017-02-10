В Новосибирске умер главный застройщик Телецентра

Один из построенных под руководством Александра Михайлова жилой дом на ул. Серафимовича, 26

На 67-м году жизни скончался председатель правления ГК «Союз» Александр Алексеевич Михайлов — об этом стало известно сегодня, 10 февраля.







Александр Алексеевич Михайлов родился 5 января 1951 года. В 1974 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.П. Куйбышева, после чего получил распределение в одну из строительных организаций Новосибирска. В 1996 году основал строительную компанию ООО «Союз-10».







«Александр Михайлов был замечательным человеком и талантливым руководителем — целеустремленным, добросовестным, умеющим увлечь за собой коллектив. Он переживал за будущее нашего города и вносил свою лепту — строил и преображал Новосибирск», — цитирует пресс-служба мэрии слова соболезнования Анатолия Локтя родным и близким девелопера.







Под руководством Александра Михайлова ГК «Союз» построила 15 жилых домов, а также 3 школы, 2 детских сада и 2 подстанции скорой помощи.





Компания работала преимущественно на левом берегу Новосибирска. В частности, ГК «Союз» расселяла бараки на Телецентре, развитие которого Михайлов называл одним из приоритетных для себя проектов.