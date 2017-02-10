Новосибирец нашел способ не платить большие суммы перерасчета за тепло

Председатель совета десятиэтажного дома на ул. Иванова Константин Алёхин рассказал, из-за чего в квитанциях могли появиться такие огромные суммы перерасчета за тепло и как можно избежать их оплаты.







Откуда берется перерасчет

«Если мы говорим о перерасчете, значит на доме стоит общедомовой счетчик тепла (ОДПУ). Он состоит из электронного блока и датчиков, замеряющих массу воды и температуру. Обычно всегда замеряется, сколько в дом входит тепла и сколько выходит, а данные передаются в электронный блок. А платим мы за разницу, которая осталась на доме. В январе 2016 года мы столкнулись с тем, что нам выставили (перерасчет. – И.К.) только то, что в дом пришло. И на квартиру где-то в среднем пришлось по 7000–8000 руб. Такие большие суммы показывают, что в расчетах где-то "дырка". Просто температурная разница не может такую сумму дать», — пояснил Константин Алёхин.







По словам Константина, у них эти суммы возникли из-за неправильного расчета показателей за три последних месяца 2015 года. Обнаружилось это после сверки показаний счетчиков и ведомостей, где был зафиксирован только входной объем тепла, но не было показателей выходного.





Как не платить

Управляющая компания «ПД-Восток» спорить с жильцами не стала, объяснив это ошибкой тех, кто обслуживает счетчики, и пересчитала все по новой. В результате нового пересчета должниками оказались не жильцы, которые по факту потребили за год тепла еще меньше, а сама УК.







«Я советую жильцам, которые столкнулись с подобным, проверить свои счетчики. Можно взять у УК отчет по теплопотреблению. В нем обязательно должны быть показатели и входящего трубопровода, и исходящего. А начисляли разницу», — заметил Константин, пояснив, что специально изучил архив потребления тепла в электронном блоке ОДПУ за 2 года. С марта по декабрь 2015 года, в сравнении с периодом март – декабрь 2016 года, жильцы его дома потребили тепла еще меньше. В этом году, уверен Константин, они еще сэкономили, а значит, платить будут меньше.





Напомним, что ранее в «СИБЭКО» также объяснили, почему горожанам придется заплатить в феврале за тепло в 3 раза больше обычного.