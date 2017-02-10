Новосибирец нашел способ не платить большие суммы перерасчета за тепло

Новосибирец нашел способ не платить большие суммы перерасчета за тепло

Председатель совета десятиэтажного дома на ул. Иванова Константин Алёхин рассказал, из-за чего в квитанциях могли появиться такие огромные суммы перерасчета за тепло и как можно избежать их оплаты. 


Откуда берется перерасчет

«Если мы говорим о перерасчете, значит на доме стоит общедомовой счетчик тепла (ОДПУ). Он состоит из электронного блока и датчиков, замеряющих массу воды и температуру. Обычно всегда замеряется, сколько в дом входит тепла и сколько выходит, а данные передаются в электронный блок. А платим мы за разницу, которая осталась на доме. В январе 2016 года мы столкнулись с тем, что нам выставили (перерасчет. – И.К.) только то, что в дом пришло. И на квартиру где-то в среднем пришлось по 7000–8000 руб. Такие большие суммы показывают, что в расчетах где-то "дырка". Просто температурная разница не может такую сумму дать», — пояснил Константин Алёхин.


По словам Константина, у них эти суммы возникли из-за неправильного расчета показателей за три последних месяца 2015 года. Обнаружилось это после сверки показаний счетчиков и ведомостей, где был зафиксирован только входной объем тепла, но не было показателей выходного. 


Как не платить

Управляющая компания «ПД-Восток» спорить с жильцами не стала, объяснив это ошибкой тех, кто обслуживает счетчики, и пересчитала все по новой. В результате нового пересчета должниками оказались не жильцы, которые по факту потребили за год тепла еще меньше, а сама УК.


«Я советую жильцам, которые столкнулись с подобным, проверить свои счетчики. Можно взять у УК отчет по теплопотреблению. В нем обязательно должны быть показатели и входящего трубопровода, и исходящего. А начисляли разницу», — заметил Константин, пояснив, что специально изучил архив потребления тепла в электронном блоке ОДПУ за 2 года. С марта по декабрь 2015 года, в сравнении с периодом март – декабрь 2016 года, жильцы его дома потребили тепла еще меньше. В этом году, уверен Константин, они еще сэкономили, а значит, платить будут меньше. 


Напомним, что ранее в «СИБЭКО» также объяснили, почему горожанам придется заплатить в феврале за тепло в 3 раза больше обычного.

Илья Калинин
Фото Анны Золотовой

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