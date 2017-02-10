​Новосибирцы не могут получить важные документы из-за сбоев на сервере Росреестра

Жители Новосибирска не могут получить справки о праве на недвижимость — в кадастровой палате обещают решить проблему к понедельнику.





«В Росреестре приняли документы на предоставление уведомления, а уведомление мы получить не можем. Нам нужен этот документ срочно, потому что мы участвуем в программе о реструктуризации ипотечного долга», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из читательниц НГС. Она отметила, что в учреждении на Дачной, 60 ей не смогли сказать, когда выдадут справки.







В пресс-службе кадастровой палаты НСО подтвердили, что действительно существует проблема с базой, по которой можно получить выписку о правах на недвижимость.







«В связи с техническим сбоем, произошедшим на сервере, с 30 января 2017 года выдача выписок о правах из Единого реестра недвижимости при личном обращении заявителей невозможна. Этим и обусловлена задержка сроков исполнения предоставления сведений из ЕГРН», — ответили в пресс-службе. Специалисты отметили, что для выписки нужна информация из 83 регионов РФ, которая хранится на сервере обработки обобщенных прав.







Сейчас служба поддержки сервера пытается устранить возникшие проблемы. Предположительно, сервис заработает в понедельник, 13 февраля, сказали в пресс-службе.







При этом в кадастровой палате подчеркнули, что информация из ЕГРН по-прежнему доступна для банков и нотариусов — они могут запрашивать и получать выписки о правах на недвижимость своих клиентов в электронном виде.







«Если для проведения банковских операций и других сделок кредитной организации требуются сведения из Единого реестра недвижимости, кредитная организация не вправе требовать их представления от клиента. Аналогично, если для совершения нотариального действия нотариусу необходимы сведения из Единого реестра недвижимости, нотариус не вправе требовать представления таких сведений от клиента», — отметили в палате.







База ЕГРН, о которой идет речь в этой новости, появилась 1 января 2017 года, по закону № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Этот закон объединил в один сервер Единый государственный реестр прав на недвижимость (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН).





Из-за объединения в конце ноября прошлого года Росреестру пришлось опровергать информацию об остановке регистрации недвижимости и сделок с ней почти на месяц. Подобная информация в то время разошлась по крупным агентствам недвижимости.