Молодому белому медведю Ростику решили найти новый дом

Новосибирский зоопарк подыскивает новый дом для Ростика, сына белых медведей Кая и Герды.





«Мы ждем информации от кураторов по белым медведям, которые занимаются этим и распределяют всех детенышей. Так как мы члены ассоциации, ждем от них подтверждения, куда нам желательно отправить его», — рассказал сегодня директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.







Он напомнил, что Шилка отправилась в Японию, когда ей было больше года. Ростику же год исполнился в декабре — сейчас зверь вырос и уже превратился в большого медведя.







В феврале в официальном сообществе Новосибирского зоопарка «ВКонтакте» появилась запись от сотрудника барнаульского зоопарка, который спрашивал, можно ли приобрести белого медведя. Но сегодня Андрей Шило и замдиректора зоопарка Ольга Шило категорично высказались, что в Барнаул белый медведь не поедет, потому что для него там нет подходящих условий.







«Невозможна отправка белого медведя в барнаульский зоопарк», — лаконично ответил директор. Другие варианты, куда может отправиться жить Ростик, Шило пока не назвал.











Ранее в зоопарке объясняли, что первого детеныша новосибирских белых медведей Кая и Герды — молодую медведицу Шилку — не продавали, а отправили по международной программе распространения редких видов, в которой участвует и Новосибирск.







По словам Андрея Шило, с завтрашнего дня посетители зоопарка смогут наблюдать пару шимпанзе, которых привезли таможенники Барнаула, отобрав их у контрабандистов. Обезьяны уже прошли карантин.







Кроме того, зоопарк ведет сейчас переговоры по получению гигантских муравьедов, баранов Марко Поло, а также малых панд. «Есть, к сожалению, политические моменты, они касаются и зоопарков, и у Европы в приоритете свои зоопарки. Раньше намного проще было получать животных, а сейчас 3 года ведешь переговоры, чтобы получить какую-нибудь птичку. Политика затронула и зоопарки», — переживает директор зоопарка.







Шило напомнил, что в 2016 году коллекцию зоопарка пополнили пингвины Гумбольдта, кустарниковые собаки, кошка маргай и кошка Жоффруа. Кроме того, родился 1771 детеныш у 250 видов животных, и теперь в зоопарке живут 11 тыс. животных 770 видов.







По информации Андрея Шило, в 2016 году зоопарк впервые посетили более 1 млн человек по билетам, еще около 800 тыс. человек прошли на льготной основе — бесплатно.







Сегодня директор зоопарка также рассказал о планах снести два частных дома, чтобы на их месте построить павильон для африканских животных.