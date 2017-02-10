Жителей ОбьГЭСа встревожила висящая в воздухе табуретка

Жителей ОбьГЭСа встревожила висящая в воздухе табуретка (фото)

Новосибирцы заметили и сфотографировали табуретку, висящую на уровне 9-го этажа у дома № 5 на ул. Бердышева.


«Вчера поздно вечером висела у крыши дома. Думаю, это очень опасно, потому что табуретка как-то зацепилась за электропровода. А рядом школа № 165», — пояснила сегодня, 10 февраля, НГС.НОВОСТИ одна из очевидцев.


Жителей ОбьГЭСа встревожила висящая в воздухе табуретка (фото)


«Как говорится, люди на ОбьГЭСе настолько суровые, что сидят на проводах и не просто на проводах, а на проводах на табуретке кверх ногами», — добавил другой очевидец в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».


Для Новосибирска угрожающая упасть на голову прохожему табуретка — необычное явление. Куда чаще над прохожими нависают сосульки. На одном из домов на Вокзальной магистрали недавно висела сосулька длиной 3 м.

Анна Наумцева
Фото vk.com, группа «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

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