Следователи закрыли одно из уголовных дел против Василия Юрченко

Следственный комитет закрыл одно из уголовных дел в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.





Уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года, было прекращено 3 февраля 2017 года, сообщает «КоммерсантЪ». Прекращено было дело с формулировкой «за отсутствием состава преступления». При этом издание пишет, что законность прекращения дела проверит прокуратура.







Согласно материалам расследования, в мае 2012 года глава региона Василий Юрченко распорядился перевести участок, который Новосибирский опытный завод измерительных приборов использовал для испытаний боеприпасов, из земли обороны и безопасности в категорию сельскохозяйственной. Следственные органы квалифицировали это как превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), потому что менять статус земель может только федеральное правительство, указывается в деле. Обвинение Юрченко не предъявлено, сообщает «КоммерсантЪ».







Также издание напоминает, что в Центральном районном суде Новосибирска слушается еще одно дело в отношении Юрченко — о превышении полномочий по продаже имущественного комплекса. В результате этого, полагает следствие, областному бюджету нанесен ущерб в 17 млн руб. Следующее заседание назначено на 20 февраля.







Кроме самого Василия Юрченко под уголовное дело попала его жена — Наталья. Ее подозревают в том, что она не уведомила государство о получении вида на жительство в Австрии.

