В зоопарке поселились шимпанзе Филимон и его подружка со сломанными пальцами

Работники Новосибирского зоопарка выхаживают двух одиноких детенышей шимпанзе, которых им передали сотрудники Алтайской таможни.





«Наши специалисты осмотрели детенышей, установили, что это самец и самка. Обоим около двух лет, самка немного постарше. Малыши не были истощены, у самки на руке сломаны два пальца», — сообщили в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило.





Этих животных зоопарк приютил 23 декабря 2016 года. Алтайские таможенники изъяли детенышей шимпанзе у человека, который незаконно ввез их в Россию. Документов на них у нарушителя не было.





В Новосибирском зоопарке малышей назвали Филимоном (Филей) и Люсьеной (Люсей). По словам работников зоопарка, первое время детеныши шимпанзе всего очень боялись.





«Самец не выходил из клетки совсем. Потом они стали осторожно и ненадолго выходить в вольер. Всегда вдвоем и обнявшись», — рассказали в зоопарке.





Сейчас шимпанзе уже освоились в вольере, привыкают к людям, играют с игрушками. Работники зоопарка кормят малышей молоком из бутылочек и заботятся о них, как о детях. Но от пережитого стресса шимпанзе еще не отошли.







«Забота, уход и вкусная еда, конечно, пойдут им на пользу. Но зоологи знают, что отрыв от семьи травмирует приматов на всю жизнь. Им не у кого будет учиться основам материнства и жизни среди сородичей», — пояснили в зоопарке.





В зоопарке уточнили, что таможенники передали им детенышей только на время. Но, как правило, в подобных случаях животные остаются в зоопарке навсегда. «У незаконно выловленных, купленных на черном рынке животных нет законных хозяев, их некому возвращать после того, как таможня закончит все процедуры, и в природу их не вернуть», — пояснили в зоопарке.







После того как у шимпанзе закончится карантин, посетители зоопарка смогут увидеть их в павильоне «Тропический мир».







Новосибирский зоопарк постоянно расширяет коллекцию животных. Например, недавно там появились изящная кошка Жоффруа, самец кошки маргай и самка броненосца.







Справка: Шимпанзе обитают в Западной и Центральной Африке. Живут группами по 15–20 животных. Рост взрослой особи — 70–100 см, вес — 50–60 кг. Шимпанзе всеядны, в их рационе много растительной пищи, также они охотятся на птиц и животных меньшего размера. Беременность шимпанзе длится 8 месяцев, как правило, у самки рождается один детеныш, двойня — большая редкость.