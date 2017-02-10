Зал заседаний Госдумы расширят после жалоб депутата из НСО на духоту

Депутат от Новосибирской области в Госдуме РФ Вера Ганзя пожаловалась на духоту в зале заседаний.







Поэтому зал могут реконструировать.





«В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода… Валуев, сидя… где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает!» — рассказал спикер нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин в интервью изданию «КоммерсантЪ».







Спикер отметил, что сейчас рассматривают возможность расширить помещение. «Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож…. Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве», — посетовал Володин.







Это не первая жалоба депутата от НСО на тяжелые условия работы в Госдуме. 7 декабря прошлого года на пленарном заседании она вместе с другими коллегами-женщинами высказалась, что из-за плотного графика может потерять здоровье и не успеть покормить мужа.