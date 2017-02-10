Зал заседаний Госдумы расширят после жалоб депутата из НСО на духоту

Зал заседаний Госдумы расширят после жалоб депутата из НСО на духоту

Депутат от Новосибирской области в Госдуме РФ Вера Ганзя пожаловалась на духоту в зале заседаний.


Поэтому зал могут реконструировать. 


«В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода… Валуев, сидя… где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает!» — рассказал спикер нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин в интервью изданию «КоммерсантЪ».


Спикер отметил, что сейчас рассматривают возможность расширить помещение. «Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож…. Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве», — посетовал Володин.


Это не первая жалоба депутата от НСО на тяжелые условия работы в Госдуме. 7 декабря прошлого года на пленарном заседании она вместе с другими коллегами-женщинами высказалась, что из-за плотного графика может потерять здоровье и не успеть покормить мужа.

Анна Наумцева
Фото Владимира Федоренко (РИА Новости)

Прочтений: 4668
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (81)81
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено