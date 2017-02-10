МЧС объяснило внезапный вой сирен в Новосибирске

МЧС объяснило внезапный вой сирен в Новосибирске

Днем 10 февраля жители Новосибирска услышали в городе сирены.


Тревожные звуки раздались после 14:00, они повторились несколько раз.


«Сейчас проверка идет внеплановая», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, сообщив, что подробную информацию предоставит позже.


Читатели НГС испугались и стали писать в редакцию сообщения о том, что они слышали. Тревога раздалась в разных частях города: и центре, и в Ленинском районе.


«Сначала на улице завыла сирена, потом было голосовое предупреждение, что "Возможно проникновение..." что за проникновение, не расслышала. Новостей нигде никаких нет. Страшно, что это было. Место — Троллейный ж/м», — написала одна из читательниц.


Обычно МЧС заранее предупреждает о проверке систем оповещения — плановые тренировки проходят раз в квартал, последняя была 16 января 2017 года.


После публикации Павел Винаков уточнил причины воя сирен. По его словам, в городе МЧС предупреждало жителей о грядущих морозах.


 «У нас сложная система оповещения — есть речевая, есть запуск сирен. По речевому оповещению мы запускали информацию о штормовом предупреждении по усилению морозов. В части районов города не отключили одновременное оповещение — когда мы делаем оповещение в рамках гражданской обороны, проводим проверку системы: запускаем ревуны и одновременно запускаем речевое оповещение, в которое закладываем текст о том, что проводится проверка системы оповещения», — пояснил Винаков.


Он отметил, что сирены сработали автоматически там, где их забыли отключить от речевого сообщения. Сейчас специалисты МЧС уже отключили их.


В своем официальном сообщении МЧС предупредило жителей о том, что с 11 по 15 февраля 2017 года в регионе ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от –33 градусов до –38 градусов.


О том, что к Новосибирску приближаются морозы НГС писал накануне. Из-за ухудшения погоды мэрия отменила продовольственную ярмарку и «Лыжню России».

Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru

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