Зоопарк решил снести два дома ради павильона с жирафами

Зоопарк решил снести два дома ради павильона с жирафами

Руководство Новосибирского зоопарка заявило о планах снести два частных дома, чтобы на их месте построить павильон для африканских животных.


«На сегодняшний день мы более-менее определились с местом строительства павильона для африканских животных. Но на этом месте в данный момент находятся два частных дома, которые необходимо в срочном порядке расселить, чтобы начать проектировочные работы, вынос теплосетей, подводку электроэнергии и т.д.», — рассказал 10 февраля на пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.


Дома 1969 года постройки находятся прямо на территории зоопарка. По словам Андрея Шило, жители этих домов не против расселения, поскольку им неудобно заезжать к своим домам из-за ограничений въезда в зоопарк.


«Требования у них не завышенные — они просят крышу над головой, и мы готовы [помочь]. Им тоже некомфортно жить, некомфортно попадать на свою территорию… Они уже пожилые, им даже "скорую помощь" вызвать — и то проблематично»,


 — пояснил директор.


Он напомнил, что стоимость нового павильона — около 200 млн руб. — и зоопарк надеется на поддержку городского бюджета. Ранее Андрей Шило сообщал, что сам зоопарк готов вложить 60–80 млн руб. из собственных денег в африканский павильон, где помимо жирафов будут обитать антилопы и зебры.


Зоопарк планирует создать и павильоны для фламинго, для кустарниковых собак, и возможно, для малых панд — «все зависит от финансирования». На получение малых панд нужно, к тому же, особое разрешение от координаторов специальной международной программы, отметил Шило. А что касается павильона с летними вольерами для фламинго, зоопарк также надеется на финансовую поддержку от предпринимателей — такой павильон стоит около 50 млн руб.


Шило добавил, что сейчас сделана треть вольера в цоколе здания для пингвинов и обезьян — в нем будут жить выдры и рептилии. Этот павильон будет запущен к лету, пообещал директор. Кроме того, зоопарк запланировал в этом году сделать «вход выходного дня» на пересечении ул. Стасова и Холодильной для удобства посетителей, приезжающих на автомобилях.

Мария Морсина
Фото Ирины Лысенко

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