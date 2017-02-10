Путин наградил трех новосибирцев за заслуги в профессии

Владимир Путин наградил грамотами и благодарностями за заслуги в профессии и многолетнюю работу трех новосибирцев — НГС.НОВОСТИ узнали, чем они известны.





8 февраля президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Благодарность президента «За трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность» получил Борис Афанасьев, заместитель гендиректора Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ). За заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу президент распорядился наградить почетной грамотой Альберта Дучкова, главного научного сотрудника Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН. Также Путин объявил благодарность Виктору Соболеву, главному научному сотруднику Института автоматики и электрометрии СО РАН.





Борис Афанасьев





Борис Евгеньевич Афанасьев работает заместителем гендиректора Новосибирского центра высшего спортивного мастерства почти 13 лет. За эти годы в центре работали сотни спортсменов по 30 видам спорта, многие стали заслуженными мастерами спорта и мастерами спорта международного класса. Сейчас в центре работают 165 спортсменов и более 50 тренеров.







А спорт в жизни Бориса Евгеньевича начался со школы — там он занимался легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, участвовал в районных соревнованиях.







«Около 40 лет я работаю в сфере спорта. Все, что связано с моей работой, — это только спорт. В НЦВСМ я со дня его создания в 2004 году. Моя работа направлена на создание условий для тех, кто занимается спортом и тренирует спортсменов. Наша главная задача — обеспечение спортивной подготовки», — рассказал Борис Афанасьев.











Альберт Дмитриевич Дучков, доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН. В науке Альберт Дмитриевич с 1964 года. В 1972 году ученый защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 году — докторскую.







«Все эти годы в основном я с коллегами занимался изучением температуры Земли — геотермическими исследованиями, т.е. изучением внутреннего тепла Земли. Это чрезвычайно мощный источник тепловой энергии. В общем-то, все ясно представляют, что в любом месте на глубине 3–4 км уже 100 градусов [температура], и дальше к центру Земли мы будем наблюдать все больше и больше увеличение температуры, в ядре где-то 6 тыс. градусов», — рассказал Альберт Дучков.







В последние 10–15 лет ученый занимается изучением физических свойств горных пород, содержащих газовые гидраты, в основном метана. «Газовые гидраты — довольно мощная тема в настоящее время. Газовых гидратов очень много, в основном в виде скоплений в морских осадках, на суше [их] меньше значительно. Считается, что эти газовые гидраты будут служить потенциальным источником энергии. Мы изучаем физические свойства гидратсодержащих пород, чтобы что-то предложить для развития геофизических методов поиска газовых гидратов в скоплениях морских осадков», — заключил ученый.









Виктор Сергеевич Соболев, доктор технических наук, профессор, заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН.





В тематической группе лазерных информационно-измерительных систем Института автоматики и электрометрии СО РАН, которой руководил Соболев, корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что Виктор Сергеевич умер. «Жизнь у него резко оборвалась. Он отметил свое 90-летие 8 января, а 11 [января] у него инсульт случился, после которого он через две недели умер», — рассказал собеседник.







Почти вся трудовая деятельность Виктора Соболева, начиная с поступления в аспирантуру в 1959 году, связана с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН. В институте рассказали, что за время работы ученый руководил многими важными проектами. Например, разработкой пионерских в СССР лазерных доплеровских анемометров — невозмущающих систем для проведения гидроаэродинамических экспериментов. Благодаря полученным результатам в институте проводили исследования, связанные с закономерностями зарождения гидродинамической турбулентности.







Соболев сотрудничал с немецкой фирмой «Карл Цейс Йена» и руководил разработкой и выпуском коммерческих лазерных доплеровских систем ЛАДО-1 и ЛАДО‑2, которые успешно работают до сих пор. А вместе с Санкт-Петербургским морским конструкторским бюро «Малахит» ученый разработал измерительную аппаратуру для экспериментальных исследований по созданию подводных лодок нового поколения.







Кроме того, лаборатория Виктора Соболева создала и внедрила на металлургическом заводе им. Кузьмина лазерный доплеровский измеритель скорости горячего проката, который существенно сократил процент брака. В последние годы Соболев изучал новое перспективное направление интерферометрии, основанное на модуляции лазерного излучения и оптической обратной связи.







Новосибирцы часто удостаиваются наград от президента. Недавно Владимир Путин наградил летчика-испытателя Валерия Поташева «Золотой Звездой» Героя РФ, а в конце прошлого года орден Почета от президента получил директор швейной фабрики «Синар» Алексей Елезов.

