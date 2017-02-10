​Мужчина забил гантелью до смерти двух человек из-за 6 тысяч

В Новосибирске в суд отправилось дело 21-летнего Владимира Быцко, который забил гантелью пожилую женщину и ее взрослого внука.







Вместе с Быцко перед судом предстанет 31-летний Роман Скуратов.







«По версии следствия, в феврале 2016 года Быцко и Скуратов, испытывающие материальные трудности, договорились о совершении кражи из квартиры ранее знакомой обоим престарелой, проживавшей в одном из многоквартирных домов в Калининском районе Новосибирска», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







Мужчины приехали на автомобиле к дому женщины, Быцко пошел в квартиру, а Скуратов остался ждать. Подозреваемый зашел к женщине и хотел украсть ценности, но увидел, что в квартире 20-летний внук пенсионерки. Тогда мужчина решил убить их.







«Реализуя задуманное, он взял с пола гантель и нанес ей множественные удары по головам потерпевших», — передает прокуратура НСО.







После этого Быцко похитил ноутбук и мобильный телефон, а затем со Скуратовым они продали вещи и получили 6 тыс. руб., которые поделили поровну.







Пенсионерка умерла в больнице, не приходя в сознание, а ее внук погиб на месте.







Обвинительное заключение утвердил прокурор НСО Владимир Фалилеев. Быцко будут судить за убийство и разбой, а Скуратова — за пособничество в краже. Дело передано в Новосибирский областной суд.







Новосибирцы не в первый раз выбирают гантели в качестве орудия убийства. Так, в январе 2016 года НГС рассказывал о случае в Кировском районе, когда пьяный мужчина избил оппонента руками, ногами, металлической гантелей и табуретом, а после мертвого сбросил с шестого этажа.