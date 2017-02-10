В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла

Сегодня, 10 февраля, в новосибирском оперном театре прошла экскурсия по концертному залу имени Исидора Зака.


В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла (фото)

Он открылся после ремонта. 


«Первое впечатление очень хорошее. Вспоминая те развалины, которые там были, не верится, что у нас будет обновленный зал. Когда я полтора года назад я пришел в театр, зал производил не то чтобы жалкое впечатление, но годился, на мой взгляд, больше для репетиций. Но зал, как дом, еще должен осесть. Какое-то время будем привыкать» - рассказал Дмитрий Юровский, музрук НОВАТа.

В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла (фото)

По информации пресс-службы театра, в зале заменили кресла, их стало меньше. Сейчас посадочных мест 333. 


В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла (фото)

«Кресла итальянские, бесшумные. Той же фирмы, что в большом зале. Лепнину и люстры сохранили те же, что до ремонта» - говорят в пресс-службе. 


В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла (фото)


Представители театра также заверили, что строительные нормы при ремонте нарушены не были. " иначе не позвали бы мэра с губернатором" - пояснили в пресс-службе.

В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла (фото)

Когда зал откроется для широкой публики и сколько будут стоить билеты, информации пока нет. Однако Юровский предположил, что это может случиться в мае этого года.


В НОВАТе отремонтировали концертный зал и поставили бесшумные итальянские кресла (фото)


Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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