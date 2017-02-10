Двухлетний ребенок закрыл на балконе двух женщин в легкой одежде

Двухлетний ребенок закрыл на балконе двух женщин в легкой одежде

Вечером в четверг, 9 февраля, маленький ребенок закрыл маму и ее гостью на балконе в Ленинском районе Новосибирска — освободиться женщинам помогли спасатели.


«2,5 года ребенку. Он, соответственно, по росту дотягивается до балконной ручки. <…> Видимо, взял ее и на полоборотика вниз. Этого достаточно, чтобы дверь заблокировалась», — описал ситуацию начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, на застекленном балконе остались запертыми мама ребенка и ее подружка, которая пришла в гости со своим полугодовалым малышом. У женщин были с собой телефоны, поэтому они смогли вызвать спасателей.


Прибывшие работники аварийно-спасательной службы вскрыли железную дверь квартиры, зашли внутрь и освободили запертых женщин.


Как уточнили в МАСС, 20-летняя и 22-летняя женщины провели на балконе около получаса. Верхней одежды на них не было, поэтому они успели озябнуть, но в медицинской помощи не нуждались.


О похожей ситуации НГС.НОВОСТИ писали в декабре 2016 года: тогда новосибирские спасатели пришли на помощь молодой маме, которую заперла на балконе годовалая дочка.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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