Врачи попытались спасти вынесенного из горящей квартиры мужчину

Врачи попытались спасти вынесенного из горящей квартиры мужчину

Сегодня утром в 9-этажном доме на ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира, спасатели вывели из подъезда 10 жильцов.


«Сообщение о пожаре в жилом доме на Бориса Богаткова, 163/6 поступило в 06:58. В 07:07 на место прибыли пожарные. На четвертом этаже в однокомнатной квартире горел пол и домашние вещи на площади 2 кв. м», — рассказал начальник отдела информации МЧС Павел Винаков.


В 07:11 пожарные потушили огонь. Из сильно задымленного подъезда эвакуировали 10 жильцов, в горящей квартире спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, ему оказали доврачебную помощь и передали бригаде «скорой помощи», сообщили в МЧС.


Из достоверных источников стало известно, что через некоторое время мужчина умер.

Спасателям нередко приходится эвакуировать весь подъезд из-за пожара в одной квартире. Так, ранее при пожаре на ул. Палласа из жилого дома вывели 26 человек.

Тимур Брук
Фото pixabay.com

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