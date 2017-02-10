Врачи попытались спасти вынесенного из горящей квартиры мужчину

Сегодня утром в 9-этажном доме на ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира, спасатели вывели из подъезда 10 жильцов.







«Сообщение о пожаре в жилом доме на Бориса Богаткова, 163/6 поступило в 06:58. В 07:07 на место прибыли пожарные. На четвертом этаже в однокомнатной квартире горел пол и домашние вещи на площади 2 кв. м», — рассказал начальник отдела информации МЧС Павел Винаков.



В 07:11 пожарные потушили огонь. Из сильно задымленного подъезда эвакуировали 10 жильцов, в горящей квартире спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, ему оказали доврачебную помощь и передали бригаде «скорой помощи», сообщили в МЧС.



Из достоверных источников стало известно, что через некоторое время мужчина умер.





Спасателям нередко приходится эвакуировать весь подъезд из-за пожара в одной квартире. Так, ранее при пожаре на ул. Палласа из жилого дома вывели 26 человек.