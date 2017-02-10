Из-за жалоб горожан на счета за коммуналку в жилищной инспекции сломался телефон

Государственную жилищную инспекцию по НСО завалили жалобами на высокие суммы доначислений за отопление — новосибирцы получают квитанции с перерасчетами за 2016 год и узнают, что должны «СИБЭКО» по несколько тысяч рублей.







О резком росте обращений жильцов НГС.НОВОСТИ рассказала начальник отдела по платежам ГЖИ Татьяна Зацепина.





«По телефону — это уже не просто вал, это просто… Ну все до одного. У нас каждую секунду телефон разрывается. Он у нас не выдерживает, так как он на определенной системе, и он просто выключается», — сказала Татьяна Зацепина.





Кроме перерасчетов за отопление жильцы жалуются и на размер платежей на общедомовые нужды (ОДН). «У нас ОДН как такового больше нет, у нас есть коммунальный ресурс на содержание общего имущества (СОИ). И людей интересует этот момент — кто придумал этот норматив. Но придумали не мы, а департамент по тарифам», — пояснила Татьяна Зацепина.





Напомним, с начала февраля новосибирцы стали получать расчетные листки, где среди прочих коммунальных платежей с корректировкой платежей за теплоэнергию. У некоторых суммы перерасчета за 2016 год превышали ежемесячную оплату за тепло в 2-3 раза и достигали 5000–7000 руб.