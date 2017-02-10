Водители по привычке поехали по тротуару и устроили ДТП

Водители по привычке поехали по тротуару и устроили ДТП (фото)


9 февраля в Новосибирске недалеко от Нарымского сквера два автомобиля не смогли разъехаться на съезде с тротуара.


ГАЗель и Mitsubishi Pajero столкнулись на улице 1905 года, там расположена коррекционная школа №60 и здание по адресу Нарымская, 23.


«Там эта ГАЗель все перегородила, они там целый час стояли. Не могли выехать, видимо бампер в бампер уперся. Там даже мать какая-то с коляской обходила по проезжей части», - рассказал НГС.НОВОСТИ читатель Олег Фролов.


Однако, по словам очевидца, который живет в доме рядом, основная проблема этого места в том, что машины превратили тротуар, который проходит рядом с оградой школы в проезжую часть.


«Уже несколько лет ездят, я постоянно звоню и в администрацию, и в ГИБДД», - описал Олег.


Водители по привычке поехали по тротуару и устроили ДТП (фото)


Водители по привычке поехали по тротуару и устроили ДТП (фото)


Директор школы №60 Наталья Шаяхметова сказала, что администрация школы не в курсе проблемы с машинами, которые ездят по тротуару.


Новосибирские тротуары часто оказываются небезопасными для пешеходов, например, в сентябре НГС писал о том, как «Ниссан» попал в ДТП и сбил стоящую на тротуаре женщину

Елена Громкова
Фото Олега Фролова

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