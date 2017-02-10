Парень 40 минут гулял по улице в одних трусах ради своей девушки

Вечером 9 февраля новосибирец 40 минут гулял в трусах и носках по микрорайону «Родники» ради того, чтобы подруга согласилась выйти за него замуж.


Парень 40 минут гулял по улице в одних трусах ради своей девушки (видео)


В Сети появился видеоролик, на котором молодой человек в нижнем белье прогуливается по заснеженной улице с бутылкой «Колы» и ест мороженое.


«Гулял на спор. Если я дойду до магазина и куплю там "Колу", подруга выйдет за меня замуж. Гулял минут 30–40, было не холодно, хотя под конец начал замерзать», — пояснил герой видеоролика, пожелавший остаться анонимным. Температура воздуха в это время была примерно –5 градусов.


Молодой человек уточнил, что покупки он сделал в универсаме «Горожанка» на ул. Кочубея.


«Продавцы оценили шутку. Охрана не выгнала из магазина», — отметил герой видеоролика.


Старания молодого человека не прошли даром: подруга согласилась выйти за него замуж. «Заявление подаем сегодня. А свадьба, скорее всего, летом», — поделился счастливый жених.



В ноябре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирце, который ходит на работу с голым торсом в мороз. Мужчина надевает майку, только если столбик термометра опускается ниже –30 градусов. Не мерзнуть ему позволяет зарядка.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео очевидца

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