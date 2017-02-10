​Новосибирцев испугал электрический кабель на разрытой теплотрассе

Жители Новосибирска обеспокоились тем, что на теплотрассе ул. Котовского, 8 рабочие не по правилам монтируют кабель с опасным напряжением.







9 февраля в редакцию НГС обратились сотрудники Городского центра развития образования, возле которого ремонтируют теплотрассу.







«Высоковольтный провод (примерно 10 тыс. вольт) предполагают проложить на глубине 20 см в землю без надлежащей изоляции кирпичом. Поверх высоковольтного кабеля строители намерены бросить металлический уголок и присыпать землей», — предположила одна из сотрудниц центра Ирина Долженко. О нарушениях сотрудники центра узнали от рабочих на теплотрассе.







Компания «СИБЭКО» проверила, как идет работа на теплотрассе, и опровергла нарушения, которых боятся люди.





«Кабель не является высоковольтным 10Кв, класс его напряжения 0,4Кв», — отметили в «СИБЭКО». Также там пояснили, что «информация, полученная от рабочего персонала подрядной организации, является некорректной, так как данные сотрудники не обладают информацией о полном объеме и технологии выполнения работ».





Как сообщили в компании, работы ведутся согласно проектно-сметной документации, утвержденной со всеми службами города и ресурсными организациями.







«По технологии проведения работ перекладка данного кабеля будет выполнена в соответствии с проектной документацией:







запланирован обход вокруг тепловой камеры путем монтажа соединительных муфт и кабельной вставки с привлечением специализированной организации и с соблюдением всех требований "Правил технической эксплуатации электропотребителей" и "Правил устройства электроустановок" по прокладке силовых кабелей», — уверили в «СИБЭКО».





В начале января ремонт на теплотрассе на ул. Котовского уже привлекал внимание общественности. Инцидент произошел вечером 7 января возле дома Котовского, 10 — мужчина упал в яму и скончался на месте от полученных травм. После специалисты мэрии рассказали, что место было огорожено, не было подсветки, а мужчина срезал путь.