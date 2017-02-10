Отлетевший от пресса кусок заготовки убил рабочего на заводе

Отлетевший от пресса кусок заготовки убил рабочего на заводе

В Новосибирской области начинается суд над мастером смесильно-прессового цеха, которого обвиняют в смерти рабочего на производстве.


Инцидент произошел летом 2016 года в ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» в Искитимском районе. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, в тот день 38-летний мастер цеха поручил прессовщику раздробить на гидравлическом прессе крупные графитированные электроды диаметром 1320 мм и длиной 3 м.


«Прессовщик стал выполнять поручение на прессе, не оборудованном защитным ограждением движущих частей и заготовок конструкций пресса. Во время работ часть заготовки стала крошиться, один из крупных кусков отлетел и попал в голову прессовщика», — описали ситуацию в прокуратуре.


Прессовщика увезли в Искитимскую центральную городскую больницу. Он умер в реанимации.


Мастер цеха попал под уголовное дело по ч. 2. ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, во время предварительного расследования обвиняемый свою вину не признал и давать показания отказался. Но при этом он проиграл семье погибшего суд по гражданскому иску и уже выплатил ей моральный вред — 4 млн руб. 


А теперь искитимские следователи закончили расследовать уголовное дело. Сейчас все собранные материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.


Как ранее сообщали в Государственной инспекции труда, всего в 2016 году на предприятиях Новосибирской области произошло 117 несчастных случаев, в которых погибли 38 человек.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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