Новосибирцы купили себе элитные квартиры на «отмытые» миллионы

Новосибирцы купили себе элитные квартиры на «отмытые» миллионы (обновлено)

В Новосибирске перед судом предстанут обвиняемые в хищении 70 млн руб., выделенных из бюджета на укрепление берега водохранилища.


Обвинительное заключение зампрокурора Новосибирской области утвердил в отношении Сергея Павлова и Марины Глоденис. Они обвиняются в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2, 4 ст. 174.1 УК РФ).


«По версии следствия, Павлов и Глоденис с 2011 по 2013 годы в составе организованной группы похитили бюджетные средства на сумму более 70 млн руб., выделенные на строительство берегоукрепительных сооружений в Искитимском районе Новосибирской области», — сообщает прокуратура.


По данным издания «КоммерсантЪ», Марина Глоденис работала в «Верхнеобьрегионводхозе», который выступал заказчиком работ, а Сергей Павлов представлял компанию-подрядчика. Сейчас Глоденис находится под домашним арестом, а Павлов отпущен под залог 1 млн руб.


Старший помощник прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин уточнил, что подельники легализовали похищенные деньги, купив квартиры площадью более 100–200 кв. м в элитных домах в Новосибирске и дорогие машины. Сейчас на имущество обвиняемых общей стоимостью почти 55,6 млн руб. наложен арест.


Дополнение: В прокуратуре Новосибирской области рассказали о схеме хищения денег. Во время работы в «Верхнеобьрегионводхозе» Глоденис входила в состав аукционной комиссии и рассматривала конкурсные заявки на строительные и подрядные работы при строительстве берегоукрепительных сооружений.


«[У нее] возник умысел на хищение федеральных денежных средств при исполнении госконтрактов. Вместе с ней "работал" знакомый женщины Павлов, директор ООО "Региональный инженерный технический центр". Она обеспечила победу ООО в тендере, заранее завысила проектно-сметную документацию на проведение работ», — пояснили в прокуратуре.


При этом подрядчик укреплял берегозащитную линию Новосибирского водохранилища в районе поселка Быстровка камнем более низкого качества, чем было указано в смете. Разница в цене и была похищена.


Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.


Дела об отмывании миллионов расследуются в Новосибирске постоянно. Недавно Западно-Сибирская транспортная прокуратура отчиталась, что под суд пойдет гендиректор строительно-ремонтной компании «Аванта», обвиняемый в хищении почти 50 млн руб. из федеральной казны.

Ксения Евдокимова

Фото Dmitriy Yakovlev (Essentialistock)

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