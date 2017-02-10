Спуск с Ключ-Камышенского плато залило водой

Новосибирец стал свидетелем коммунальной аварии, в результате которой проезжая часть от Ключ-Камышенского плато в сторону ул. Большевистской оказалась затоплена.







Видео происшествия появилось вчера, 9 февраля. «На Ключ-Камышенском плато прорвало теплотрассу. Вода стекала по спуску с плато на ул. Большевистскую около 21:00, образовывая большую лужу», — передают специалисты мобильного приложения «Автоспас» слова одного из очевидцев. От воды шел пар, поэтому мужчина предположил, что она горячая.









В компании «СИБЭКО» пояснили утром 10 февраля, что на их сетях в том районе вчера порывов не было. «Горводоканал» обещал предоставить комментарий позже.

