Спуск с Ключ-Камышенского плато залило водой

Новосибирец стал свидетелем коммунальной аварии, в результате которой проезжая часть от Ключ-Камышенского плато в сторону ул. Большевистской оказалась затоплена.


Видео происшествия появилось вчера, 9 февраля. «На Ключ-Камышенском плато прорвало теплотрассу. Вода стекала по спуску с плато на ул. Большевистскую около 21:00, образовывая большую лужу», — передают специалисты мобильного приложения «Автоспас» слова одного из очевидцев. От воды шел пар, поэтому мужчина предположил, что она горячая.  



В компании «СИБЭКО» пояснили утром 10 февраля, что на их сетях в том районе вчера порывов не было. «Горводоканал» обещал предоставить комментарий позже.

Анна Наумцева
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение 

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