Три аварии собрали длинную пробку перед площадью Труда

Сегодня, 10 февраля, в утренний час пик на магистралях Новосибирска образовались пробки на 6 баллов.







На левом берегу тяжелая дорожная ситуация, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сложилась на ул. Станиславского, если ехать по ней через пл. Труда в сторону Димитровского моста. Сразу три ДТП собрали длинную медленную пробку, скорость потока не превышает 5 км/ч. Также тяжело подобраться к пл. Труда со стороны ул. Широкой и ул. Ватутина.











Лидер по пробкам правобережья — ул. Большевистская при движении к ст. метро «Речной вокзал». Этим утром длина затора составила около 3 км, хотя нередко Большевистская собирает 8-километровые пробки.







Тяжело проехать от ул. Автогенной по Кирова до пересечения с ул. Никитина. На Никитина тоже пробка, транспорт едет со скоростью 7 км/ч.

