Три аварии собрали длинную пробку перед площадью Труда

Три аварии собрали длинную пробку перед площадью Труда (схема)

Сегодня, 10 февраля, в утренний час пик на магистралях Новосибирска образовались пробки на 6 баллов.


На левом берегу тяжелая дорожная ситуация, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сложилась на ул. Станиславского, если ехать по ней через пл. Труда в сторону Димитровского моста. Сразу три ДТП собрали длинную медленную пробку, скорость потока не превышает 5 км/ч. Также тяжело подобраться к пл. Труда со стороны ул. Широкой и ул. Ватутина.


Три аварии собрали длинную пробку перед площадью Труда (схема)


Лидер по пробкам правобережья — ул. Большевистская при движении к ст. метро «Речной вокзал». Этим утром длина затора составила около 3 км, хотя нередко Большевистская собирает 8-километровые пробки.


Тяжело проехать от ул. Автогенной по Кирова до пересечения с ул. Никитина. На Никитина тоже пробка, транспорт едет со скоростью 7 км/ч.

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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