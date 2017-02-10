S7 открывает прямые рейсы в город с памятником Мимино и баней Пушкина

S7 открывает прямые рейсы в город с памятником Мимино и баней Пушкина (фото)

Авиакомпания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси — полеты в столицу Грузии не выполнялись из «Толмачёво» с 1990-х годов.


Информация об этом появилась в разделе «Расписание» новосибирского аэропорта.


Рейс внесен в летнее расписание аэропорта и будет выполняться каждую субботу с 29 апреля по 28 октября. На сайте S7 указано, что рейс обслуживается на самолете Airbus A320.


Билет на прямой рейс из Новосибирска в Тбилиси и обратно стоит на сайте S7 от 22 175 руб. Для сравнения: полет из «Толмачёво» в Грузию с пересадкой в московском «Домодедово» стоит у этой же авиакомпании от 43 тыс. руб., а у Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле — почти 32 тыс. руб. 


Напомним, аэропорт «Толмачёво» анонсировал открытие рейса в Тбилиси в начале этого года. Два года назад рейсы из Новосибирска в Грузию планировала авиакомпания Georgian Airway, но в последний момент отказалась от программы


Для S7 Airlines рейс из Новосибирска в Тбилиси — не единственная новинка в сезоне. Из «Толмачёво» весной 2017 года также открываются сразу несколько региональных рейсов на бразильских самолетах Embraer 170-LR. 


Справка: Тбилиси — крупнейший город и столица Грузии, население — более 1 млн человек. Город основан в V веке, сохранил множество архитектурных памятников начиная с периода раннего средневековья. В 1829 году город посещал поэт Александр Пушкин, отметивший в своем «Путешествии в Арзрум» городские бани — они работают и сейчас в старинном квартале Абанотубани. Несколько лет назад в Тбилиси был открыт памятник Мимино — персонажу знаменитой кинокомедии Георгия Данелии.

Михаил Руднев
Фото pixabay.com

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