Мэрия отменила «Лыжню России» из-за морозов

Мэрия отменила «Лыжню России» из-за морозов


Спортивный праздник «Лыжня России-2017», запланированный на эту субботу, отменили из-за сильных морозов. Об этом сегодня вечером сообщила на своей странице в социальной сети Facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


«Лыжня России» в субботу отменяется из-за морозов (-24 днем, -32 ночью)», - сообщила она. На какой день перенесут соревнования, пока неизвестно.


«Лыжня России» - один из самых массовых спортивных праздников, который проводят в городе каждый год. В этом году соревнования должны были пройти на лыжной базе им. Тульского в эту субботу, 11 февраля. В прошлом году в соревнованиях приняли участие около 15 тысяч человек.


Как уже сообщали в Новосибирском Гидрометцентре, к региону приближается волна холода. По последним прогнозам, рассказал пресс-секретарь Гидромета Ренад Ягудин, завтра к Новосибирску подойдет холодный атмосферный фронт. «11–12 февраля — в выходные дни — у нас могут быть крепкие морозы: 25–30 градусов, местами 35–36 по области», — предупредил синоптик.


Несколькими часами раньше мэрия уже отменила из-за холодов одно уличное мероприятие – общегородскую продовольственную ярмарку, которая должна была открыться в субботу на улице Кирова.


НГС.НОВОСТИ
Фото Вадима Фогеля

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