К переполненной школе в Заельцовском районе пристроят новые классы

К переполненной школе в Заельцовском районе пристроят новые классы

К школе № 51 в Заельцовском районе пристроят новые классы и здание с тиром, актовым залом и библиотекой площадью в тысячу «квадратов».


«У нас ситуация не такая, как на МЖК, но вторая смена присутствует. Для того чтобы улучшить эту ситуацию, мы за свой счет сегодня проектируем пристройки к школе», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.


Вместимость существующей в микрорайоне школы № 51 составляет 650 учеников, фактически в ней учится более тысячи детей. 


«Территория школы — это примерно 2,3 га — позволяет разместить на ней по всем нормативам порядка 1100–1150 мест, и у нас появляется возможность всех учить в одну смену, а при необходимости увеличить число учащихся — это решает проблему на ближайшие 3–4 года», — убежден директор по развитию группы Владимир Долин.


Одна из пристроек будет 4-этажной — в нее переедут начальные классы школы и специализированные средние и старшие классы. Во второй пристройке предварительно решено разместить большой тир, актовый зал вместимостью до 700 человек и библиотеку площадью около 1 тыс. кв. м — она должна стать одной из самых больших в Заельцовском районе.


«После того, как мы закончим проектирование — у нас буквально неделя до сдачи в экспертизу остается — будем стучаться во все двери, какие найдем, и в этом году планируем начать строительство», — заверил Илья Поляков. 


По словам Долина, строительные работы могут начаться уже летом — это сделает более вероятным включение объекта в федеральную программу и получить финансирование. Стоимость двух пристроек в компании оценивают в районе 250 млн руб.


Кроме этого, компания ведет проектирование двух детских садов: один из них запланирован на ул. Охотская, другой — на ул. Декоративный питомник. По словам Ильи Полякова, проекты будут готовы в апреле–мае, после чего компания будет рассматривать возможности их реализации.


В конце прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в ближайшие 13 лет в городе должны появиться более 70 новых школ

Лиза Пичугина
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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