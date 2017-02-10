Омичи открыли у зоопарка бар с гонками на маленьких машинах в подвале





В подвале торгового комплекса на Нарымской, 37 заработало необычное заведение из Омска под названием Mishkin&Mishkin, состоящее из бара на 160 мест и крупного картинга.





Mishkin&Mishkin это один из проектов компании RS Projeсt, которой в Омске принадлежат несколько ресторанов («Кочегарка», «Хибара»), ночной клуб «Ангар», а также караоке, центры отдыха с сауной и отель «Лермонтов» в историческом центре.









Новосибирское заведение расположено в подвале, куда ведет длинная широкая лестница, вдоль нее в качестве декорации выставлены два старых автомобиля и мотоцикл. Барная стойка расположена в центре зала, который буквой «Г» окружает находящуюся за стеклом площадку для картинга площадью порядка 1800 кв. м. Основной зал заведения рассчитан примерно на 120 человек, еще около 40 помещаются в зале для караоке и за столиками, расположенными непосредственно в картинг-центре.









В Mishkin&Mishkin имеется больше 10 машин производства французской компании SODIKART (один из крупнейших производителей такого рода техники в мире). 10-минутный заезд на карте обойдется в 500 руб.















Обед в баре из двух блюд по основному меню будет стоить от 500 руб., хотя часть блюд (например, стейки, цены на которые даны за 100 г) могут стоить больше 1000 руб. Какой-то четкой специализации у заведения нет — в меню блюда практически всех популярных групп: шашлык и стейки, паста, пицца, роллы, рулька и т.д. Цены на пиво начинаются со 150 руб. за 0,5 литра.











Как рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец RS Projeсt Олег Бутаков, в Омске Mishkin&Mishkin работает вместе с картинг-центром уже больше двух лет и это соседство позволяет, прежде всего, «интересней проводить праздники и корпоративы»: «Люди могут не только выпить и потанцевать, но и покататься на машинках, устроить соревнования».











Новосибирское заведение пока работает в тестовом режиме, из-за ужесточившихся требований арендодателя по безопасности ресторану пришлось перенести на новое место уже готовый гриль. Так что пока в баре не могут приготовить ничего из гриль-меню, но эта проблема должна решиться в течение месяца, надеется Бутаков.











По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работает больше 10 картинг-центров, причем некоторые из них располагают уже тремя (как K54) или двумя (как «Сибкарт») площадками.





Это уже не первая попытка омских рестораторов выйти на новосибирский рынок. Так, в 2009–2012 годах на ул. Челюскинцев работал суши-бар омской сети «Зебры».







Попытки выйти на местный рынок предпринимателей из других регионов имели разные результаты. Например, бар «Ганс» из Барнаула закрылся менее чем через полгода после начала работы. А вот бар «Бочкари» (первое заведение появилось на Алтае) успешно работает, и его владельцы обещают открыть еще одно заведение в ТЦ «Эдем» в Академгородке.

