ДТП с грузовиком и иномарками парализовало Бердское шоссе

Днем 9 февраля авария с тремя автомобилями привела к глухой пробке между Новосибирском и Бердском.









Авария произошла в 16:20 на Бердском шоссе — на мосту между остановкой «Пост ГАИ» (пос. Кирова) и ул. Васильковой. Там столкнулись 3 автомобиля — ЗИЛ, Hyundai Solaris и Nissan Almera. Об этом сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, ЗИЛ и «Хёндэ» ехали в сторону Бердска: ЗИЛ в правом ряду, «Хёндэ» — в левом.





«По словам водителей, перед ними резко затормозил другой автомобиль, из-за чего водитель ЗИЛа предпринял экстренное торможение. Грузовик занесло влево, он зацепил "Хёндэ" и утащил его на "встречку", где врезался в "Ниссан". В результате грузовик прижал оба автомобиля к отбойнику, отчего "Ниссан" загорелся — пламя не успело разойтись, его быстро удалось потушить», — сообщили в «Автоспасе».













Специалисты мобильного приложения отмечают, что в аварии пострадал водитель «Ниссана» — «скорая помощь» увезла его с подозрением на перелом ноги. Вместе с тем в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что эта авария в сводку ДТП с пострадавшими пока не попала.



















«Проезд в сторону Новосибирска заблокирован — объезд только по "встречке"», — предупреждают в «Автоспасе».





По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость автомобильной очереди в районе ДТП упала до 5 км/ч.



















18:19

К 18:17 пробка в сторону Новосибирска тянулась от моста через реку Бердь до остановки «Пост ГАИ». Обратное направление также встало — от пересечения Бердского шоссе с пр. Строителей до «Поста ГАИ». В целом ситуация с пробками оценивалась на 6 баллов.





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