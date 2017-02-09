Театр Сергея Афанасьева переедет в кинотеатр «Пионер»

Арбитражный суд Новосибирской области обязал кинопрокатчика «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» вернуть городу помещение кинотеатра «Пионер».





«8 февраля решением новосибирского Арбитражного суда был удовлетворен иск городского драматического театра под руководством Афанасьева. Мы выиграли суд, надеемся, что через 2 месяца театр сможет обрести свое помещение», — рассказала 9 февраля начальник департамента культуры мэрии Анна Терешкова.







«Наконец-то эта история получила свое окончание. Это очень хорошая новость», — отметил мэр Анатолий Локоть.







На сайте Арбитражного суда Новосибирской области опубликована резолютивная часть решения. В нем говорится, что ООО «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» должно освободить помещения общей площадью 1443,7 кв. м на Горького, 52 и передать их департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска за 10 дней с момента вступления решения в законную силу.







Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции в Томске.







Театр под руководством Сергея Афанасьева уже долго не может обрести свое здание. Ранее театр планировали разместить в многофункциональном комплексе «Снежная миля», позже мэрия решила, что театр переедет в здание кинотеатра «Пионер».

