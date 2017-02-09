Мэр попросил новосибирскую компанию бесплатно отдать детский сад городу

Мэр попросил новосибирскую компанию бесплатно отдать детский сад городу

Мэр Новосибирска попросил руководство завода им. Коминтерна передать детский сад «Акварель» городу.


«Бывший сад № 259, сейчас там расположен частный детский сад "Акварель". Этот детский сад входит в собственность концерна "Алмаз Антей" через завод им. Коминтерна. Продажа его была судом признана недействительной. Я написал письмо в адрес дирекции о передаче здания этого детского сада мэрии Новосибирска. Строить там что-либо нельзя, мы соответствующим образом оформили зону эту. Предполагают, что там кто-то построит дом и получит дивиденды — не получится, разрешения не будет», — заявил 9 февраля Анатолий Локоть.


Ранее сообщалось, что завод им. Коминтерна продал участок земли 0,3 га со зданием, в котором находится частный детский центр «Акварель». Целевым назначением проданного участка была общественная застройка.


«Я надеюсь на положительное решение руководства предприятия. Нам нужно это здание, для города нужно, и для завода нужно. Потому что, совершая действия по продаже этого детского сада, руководство завода одновременно пишет мне обращение о выделении мест для сотрудников предприятия», — сказал мэр.


Директор детского сада Татьяна Клюшницина рассказала, что в здание вложена большая сумма — 18 млн руб. «Когда мы зашли, в здании не было 50 лет ремонта. И у нас изначально шел разговор, что мы не заходили туда на три года. Коллектив — 35 человек, это рабочие места. Это дети, которые привыкли, у нас сейчас здесь 110 человек. Мы оборудовали бассейн 4x8 м, дети сейчас занимаются. Есть дети, которых пригласили в школу олимпийского резерва после того, как они у нас занимались. Прежде всего, мне хочется, чтобы здание сохранилось как детский сад, чтобы не было очередного торгового или бизнес-центра», — говорит директор.


В конце 2016 года Анатолий Локоть говорил, что в Новосибирске строится много новых домов, однако инфраструктура и социальные объекты запаздывают. Поэтому в городе разработали программу комплексного развития социальной инфраструктуры и включили туда строительство и реконструкцию 86 детских садов.

Ксения Евдокимова

Фото Александра Ощепкова

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