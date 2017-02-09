Мэр попросил новосибирскую компанию бесплатно отдать детский сад городу

Мэр Новосибирска попросил руководство завода им. Коминтерна передать детский сад «Акварель» городу.





«Бывший сад № 259, сейчас там расположен частный детский сад "Акварель". Этот детский сад входит в собственность концерна "Алмаз Антей" через завод им. Коминтерна. Продажа его была судом признана недействительной. Я написал письмо в адрес дирекции о передаче здания этого детского сада мэрии Новосибирска. Строить там что-либо нельзя, мы соответствующим образом оформили зону эту. Предполагают, что там кто-то построит дом и получит дивиденды — не получится, разрешения не будет», — заявил 9 февраля Анатолий Локоть.







Ранее сообщалось, что завод им. Коминтерна продал участок земли 0,3 га со зданием, в котором находится частный детский центр «Акварель». Целевым назначением проданного участка была общественная застройка.







«Я надеюсь на положительное решение руководства предприятия. Нам нужно это здание, для города нужно, и для завода нужно. Потому что, совершая действия по продаже этого детского сада, руководство завода одновременно пишет мне обращение о выделении мест для сотрудников предприятия», — сказал мэр.







Директор детского сада Татьяна Клюшницина рассказала, что в здание вложена большая сумма — 18 млн руб. «Когда мы зашли, в здании не было 50 лет ремонта. И у нас изначально шел разговор, что мы не заходили туда на три года. Коллектив — 35 человек, это рабочие места. Это дети, которые привыкли, у нас сейчас здесь 110 человек. Мы оборудовали бассейн 4x8 м, дети сейчас занимаются. Есть дети, которых пригласили в школу олимпийского резерва после того, как они у нас занимались. Прежде всего, мне хочется, чтобы здание сохранилось как детский сад, чтобы не было очередного торгового или бизнес-центра», — говорит директор.







В конце 2016 года Анатолий Локоть говорил, что в Новосибирске строится много новых домов, однако инфраструктура и социальные объекты запаздывают. Поэтому в городе разработали программу комплексного развития социальной инфраструктуры и включили туда строительство и реконструкцию 86 детских садов.

