Мэрия отменила уличное мероприятие из-за надвигающейся волны холода

Новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение о грядущем резком похолодании.







«Похолодание, усиление ветра, снег и метели придут в Новосибирскую область 10 февраля. На дорогах снежные заносы и гололедица, прогнозируют синоптики. Неблагоприятная погода сохранится до конца недели и может спровоцировать резкий всплеск бытовых пожаров, обрывы линий связи и электропередачи, а также затруднения дорожно-транспортной обстановки», — говорят в МЧС.







Из-за прогноза погоды мэрия Новосибирска объявила, что продовольственная ярмарка в Октябрьском районе города не состоится в ближайшую субботу.







«Отменяется проведение общегородской специализированной продовольственной ярмарки на ул. Кирова, 110 (территория, прилегающая к зданию универмага "Октябрьский"), запланированное на 11 февраля», — рассказали в пресс-центре мэрии.







В Новосибирском Гидрометцентре на днях уже отмечали, что к региону приближается волна холода. По последним прогнозам, рассказал пресс-секретарь Гидромета Ренад Ягудин, завтра пройдет холодный атмосферный фронт.







«11–12 февраля — в выходные дни — у нас могут быть крепкие морозы: 25–30 градусов, местами 35–36 по области», — отметил пресс-секретарь.







В Новосибирске синоптики ожидают, что ночью будет 26–27 градусов, а в пригороде до 30–35 градусов. Днем будет в пределах 23–24 градусов.







«Ситуация пока отражается как вторжение холода арктического происхождения вслед за циклоном, который сейчас будет идти по юго-востоку Западной Сибири», — объяснил Ягудин.

